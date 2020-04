Voller Erfolg: Blühwiese in Schmorren bekommt viele Paten

Schmorren/Pulsitz

Kein Tag ging ins Land nachdem der Artikel über Mathias Schertenleib und seine Blühwiese erschien, da lief das Telefon des Spargelhofs heiß. „Es haben sich richtig viele Leute gemeldet, die Blühpaten werden wollen“, erzählt der 24-Jährige. Auf einer 4.000 Quadratmeter großen Fläche lässt Mathias Schertenleib schon bald die unterschiedlichsten Frühblüher sprießen. Dafür war er auf der Suche nach Blühpaten – also Menschen, die einen Teil der Fläche finanziell mittragen. „Blühpaten können sich später auch mal einen Strauß Blumen pflücken. Und ab 50 Euro gibt es ein Glas Honig aus regionalem Anbau“, gibt er einen kleinen Anreiz. Auch einen Teil des Saatguts für etwa zehn Quadratmeter gibt es für Paten.

Doppelte Größe

Weil die Geschichte so gut ausging, will Mathias Schertenleib schon in der nächsten Woche eine ältere Spargelanlage wegmachen und die etwa einen Hektar große Fläche auch noch zur Blühwiese umfunktionieren. „Die Fläche wird die doppelte Größe im Vergleich zur jetzigen haben“, erklärt er.

Seine einzige Sorge derzeit: der fehlende Regen. „Nicht das das Ganze noch im Keim erstickt wird beziehungsweise vertrocknet.“ Jeden Tag hofft er nun auf den erlösenden Niederschlag. Er selber war ganz überrascht von der durchweg positiven Resonanz. Selbst beim Spargelverkauf wird er darauf angesprochen. So steigt die Zahl der Blühpaten stetig an.

Von Stephanie Helm