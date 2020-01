Volles Haus: Grünlichtenberg startet mit Pop, Klassik und Barock ins Festjahr

Grünlichtenberg

Mit einem mehr als gelungenen Empfang ist Grünlichtenberg ins Jubiläumsjahr 2020 gestartet. Die Kirche war ordentlich gefüllt, im Schiff gab es kaum noch einen freien Platz. Und von der Empore aus verfolgten etliche Gäste das Geschehen.

Zu feiern gibt es allerhand in diesem Jahr in Grünlichtenberg. Da ist zum einen das 175-jährige Jubiläum der Gemeindefusion von 1845, bei der sich die Dörfer Grünberg und Lichtenberg zusammenschlossen. „Im Gegensatz zu heutigen Gebietsreformen ist das Dorf nicht von oben zusammengewachsen, sondern von unten. Die Grenze sieht man heute nicht mehr“, sagte Michael Kreskowsky in einem kurzem und heiteren Vortrag zur Geschichte Grünlichtenbergs. Der Kirchenvorstand und Heimathistoriker hat gemeinsam mit einem Dutzend Grünlichtenbergern den Empfang organisiert. Ein historisches Siegel von 1761 – also 84 Jahre vor der Fusion – zeigt, wie stark das Zusammengehörigkeitsgefühl schon ausgeprägt war, bevor ein königlich-sächsisches Gesetz aus dem Jahr 1838 den Anreiz für die spätere Fusion schuf: In ordentlichem Sächsisch nennt dieses Siegel den Ortsnamen „Grünlichdenberg“.

Kriebsteins Bürgermeisterin Maria Euchler (Freie Wähler Kriebstein) wünscht sich, dass Grünlichtenberg für den Zusammenhalt in der Gemeinde Kriebstein Pate steht, dass die Gemeinde enger zusammenwächst. „Fusionen und Visionen“ hatte sie ihre Rede überschrieben. „Klar sind Waldheim, Rossau und Mittweida schöne Orte. Aber unsere Vision ist die Eigenständigkeit“, sagte sie. Im Publikum saßen Ralph Schreiber, der Mittweidaer Oberbürgermeister und Albrecht Hänel, Waldheims 1. Stellvertretender Bürgermeister.

Glücklicherweise waren die Reden bei diesem Empfang kurz, das Kulturprogramm dafür umso länger und von Pop über Klassik bis Barock breit aufgestellt. Und das Publikum war in dieses einbezogen, sang unter anderem Schillers „Ode an die Freude“ auf Beethovens Musik mit. Aber auch „Die Gedanken sind frei“, „ dona nobis pacem“ und „Süßer die Glocken nie klingen.“ Dabei trat ein weiterer Grünlichtenberger Jubilar stimmgewaltig in Erscheinung – der Kirchenchor, der 2020 sein 60-Jähriges feiert. Mit seiner Solistin Bianca Palatinus verabschiedete der Chor die Gäste mit dem Gospel „Oh happy day“ ins neue Jahr. Bianca Palatinus hatte zuvor mit der Band aus Grünlichtenbergern, die sich für die Veranstaltung zusammengefunden hatte und die man so ohne weiteres auf Tournee schicken könnte, mit John Lennons „Imagine“ das Publikum verzaubert.

Von Dirk Wurzel