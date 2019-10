Volles Haus bei den Lüttewitzer Waldspatzen

Lüttewitz/Zschaitz

Dreimal drehen, zweimal gewinnen: Die Tombola in den Räumen der Igel-Gruppe war am Sonnabendvormittag besonders gut besucht. Zum zehnjährigen Bestehen der Kindertagesstätte „Waldspatzen“ im Zschaitz-Ottewiger Ortsteil Lüttewitz türmten sich zahlreiche liebevoll verpackte Geschenke auf den kleinen Tischen und Stühlen. Zu verdanken war das den Eltern der Kita-Kinder. Die suchten Kleinigkeiten zusammen und verpackten sie in buntes Geschenkpapier. Bücher, Stifte, Kuscheltiere, Spiele – ein kleines bisschen feierten alle am Sonnabend ihren eigenen Geburtstag.

Dass solche schönen Aktionen nur mit Unterstützung der Eltern möglich ist, betont Erzieherin Kerstin Hofmann. Sie hielt gemeinsam mit einer Kollegin die Stellung am Glücksrad. „Hier gab es gerade einen richtigen Ansturm“, sagt sie. Die Einnahmen aus der Tombola kommen den Waldspatzen zu Gute. Wofür genau wird noch entschieden.

Zwei Etagen weiter oben drang lautes Gelächter durchs Treppenhaus. Im künftigen Mehrzweckraum der Einrichtung sorgte Friedolin, ein quietschbunt gekleideter Zauberer, für große Augen und vom staunen offene Münder. Der sechsjährige Sascha darf dem Zauberer assistieren. Zum Dank wird er veräppelt – lustig gemeint, natürlich.

Im Raum der Mäusegruppe schlugen Susi Großmann und Lisa Rolle ihr Lager auf. Bewaffnet mit Schminkfarben und einer Menge Glitzer. Celice entschied sich für blaue und pinkfarbene Blüten mit lila Glitzer. Erzieherin Lisa Rolle malte ihr das Bild auf die linke Schläfe und Wange.

Währenddessen führte Kita-Leiterin Ina Beier interessierte Besucher durch ihre Einrichtung, zeigte die umgebauten Gruppen- und neuen Sanitärräume. Mit dabei waren auch die beiden Bürgermeister Immo Barkawitz ( Zschaitz-Ottewig) und Dirk Schilling ( Ostrau) sowie weitere Gemeinderäte.

Juliane Bock und Matthias Kaiser waren noch nicht oft in der Lüttewitzer Kindertagesstätte, bald werden sie hier tagtäglich ein- und ausgehen. Sie sind Eltern der acht Monate alten Paula. Und die kommt im Januar in die Krippe. „Ich bin mit ihr schon regelmäßig zur Krabbelgruppe, aber ihr Papa lernt die Einrichtung heute erst so richtig kennen“, erzählt Juliane Bock, die mit ihrer kleinen Familie in Dürrweitzschen wohnt. Am Sonnabend schaute sich die kleine Paula schon einmal ihre zukünftigen Gruppenräume und Erzieherinnen genauer an.

Nach der vergangenen Festwoche und der großen Geburtstagssause am Sonnabend kehrt nun allmählich wieder Ruhe bei den „Waldspatzen“ ein. Zumindest die Erwachsenen werden wieder rausgeschmissen – und dann ist wieder jede Menge Platz für kleine Igel, Mäuse, Schmetterlinge und Co.

Lange währt die Ruhe dann aber doch nicht. Schon bald beginnen die Arbeiten am Hortanbau. Die Gemeinderäte gaben in ihrer letzten Sitzung grünes Licht. Bis zum Schuljahresbeginn im August nächsten Jahres sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Dann, ja dann, wird’s wieder etwas ruhiger in der Lüttewitzer Kindertagesstätte.

Von Stephanie Helm