Leisnig

Am Montag wird die Johannistalstraße von Leisnig voll gesperrt. Grund dafür sind Bauarbeiten für Erneuerungsarbeiten am Trinkwassernetz. Die Umleitungsstrecke ist ausgeschildert. In die Innenstadt gelangen Autofahrer während der Vollsperrung über die Bergstraße. Erstmal geht es nur um neue Trinkwasserleitungen. Doch im Grunde ist der Bauzustand so schlecht, dass die Stadt schon lange auf die Erneuerung der Straße drängt. Doch die Stadt will das nicht alleine bezahlen, sieht den Freistaat Sachsen in der Pflicht.

Die aktuellen Arbeiten veranlasst die Döbeln-Oschatzer Wasserwirtschaft (DOWW). „Wie lange hier kein Durchkommen für den Fahrzeugverkehr ist, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden“, heißt es in einer Pressemitteilung. Beim Leisniger Ordnungsamt wird von wenigen Tagen ausgegangen.

Ende vom Leitungsbau noch offen

Die Leisniger Arbeiten am Trinkwasserversorgungsnetz dauern bereits geraume Zeit an. In diesem Bereich, zwischen der Jahnstraße und dem Guckenweg, liegen bereits neue Leitungen. Nach Angaben der DOWW ist das Ende der Gesamtbaumaßnahme noch offen. Gebaut wird seit der Woche vor Pfingsten.

Der nun unmittelbar bevorstehende Sperrungstermin wurde mit allen Beteiligten auf der Baubesprechung in dieser Woche abgestimmt und festgelegt. Torsten Richter, Projektleiter bei der Veolia Wasser Deutschland GmbH und Betriebsführer des Wasserverbandes Döbeln-Oschatz, betreut diese Maßnahme.

Er erläutert: „Zwischen Jahnstraße und Guckenweg sind die Arbeiten abgeschlossen. Jetzt ist der Bereich zwischen Guckenweg und Olbrichtplatz an der Reihe. Hier haben wir relativ wenig Platz zur Verfügung. Die Medien liegen im Erdreich sehr eng nebeneinander - und wir befinden uns direkt im Fahrbahnbereich, so dass die Johannistalstraße voll gesperrt werden muss.” Zwischen Jahnstraße und Guckenweg konnte die neue Leitung im Bohrspülverfahren verlegt werden. Zu diesem Zweck muss die Straße nicht aufgeschachtet werden. Die Leitung wird dabei von der Start- zur Zielgrube unterirdisch eingezogen. Diese zirka 480 Meter habe man geschafft, weiß Torsten Richter.

Weiter geht es nun in offener Bauweise - zunächst vom Guckenweg in Richtung Olbrichtplatz, später dann noch zwischen Jahnstraße und Chemnitzer Straße. Das sind insgesamt etwa 200 Meter.

Wie Veolia-Projektleiter Torsten Richter informiert, verläuft in der Johannistalstraße eine Graugussleitung aus dem Jahr 1964 mit einem Innendurchmesser von 200 Millimetern.

Neues Material in neuen Dimensionen

Teilweise befindet sich der Altbestand noch auf privatem Grund und Boden. Eine weitere Versorgungsleitung, ebenfalls aus Grauguss und von 1964, ist von der Dimensionierung her etwas kleiner, befindet sich aber bereits im öffentlichen Bereich.

Die neue Leitung besteht aus Kunststoff und verfügt durchgehend über einen Innendurchmesser von 200 Millimetern. Parallel zu den Arbeiten am Versorgungsnetz erneuert die von der DOWW beauftragte Firma RAT Rohr- und Anlagentechnik GmbH aus Ostrau außerdem zirka 15 Hausanschlüsse.

Bau der desolaten Straße soll folgen

Wann die Johannistalstraße wieder für den Fahrzeugverkehr freigegeben und die Baustelle beräumt werden kann, lasse sich nicht abschätzen, sagt Torsten Richter. So müssten die Arbeiter zum Beispiel erst eine 40 Zentimeter dicke Bitumenschicht durchdringen, um überhaupt zur Trinkwasserleitung vordringen zu können. Ursprünglich sollte die Maßnahme Mitte August abgeschlossen sein.

Ob sich unmittelbar an die Rohrbauarbeiten der Straßenbau anschließen kann, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht klar. Die Straßenbaulast, also die Verantwortung für die Straße, bisher beim Freistaat, liegt ab jetzt bei der Stadt Leisnig. Dafür übernimmt der Freistaat die Umgehungsstraße – die sich in einem wesentlich besseren Zustand befindet. Wie sich beide Seiten zu so genannten Einstandspflichten einigen, die auch derartige Diskrepanzen regeln, ist derzeit noch offen.

Von Steffi Robak