Vollsperrung: Straßen im Gewerbepark Mockritz werden saniert

Niederranschütz

Extreme Rissbildung und beträchtliche Schlaglöcher zeichnen die Straßen im Gewerbepark Mockritz. Anfang 2020 begann die Gemeinde Großweitzschen damit, das Problem in die Hand zu nehmen. Sie stellte einen Antrag, um Fördermittel für das Vorhaben zu bekommen. 90 Prozent der Gesamtkosten sind so gedeckt. Insgesamt 1.600 Kilometer, knapp die Hälfte der Straßen im Gewerbepark, können mit finanzieller Hilfe in Ordnung gebracht werden. Zwei Bauabschnitte sind bereits erledigt. Im Oktober des vergangenen Jahres wurde ein 489 Meter langes Teilstück der Gärtitzer Straße saniert. Dafür wurden rund 260.000 Euro fällig.

Vollsperrung bis 12. Mai

Aktuell ist der dritte Bauabschnitt in vollem Gange. Die Strecke mit einer Länge von 343 Metern reicht vom Kreuzungsbereich Gärtitzer Straße/Handelsstraße und Heiterer Blick. Die Ostrauer Straßenbaufirma Hoff führt die Arbeiten durch. Eine Vollsperrung wurde eingerichtet. Voraussichtlich bis zum 12. Mai müssen sich Verkehrsteilnehmer mit der Einschränkung rumschlagen. Die Kosten für den aktuellen Bauabschnitt beläuft sich auf rund 114.000 Euro. Für die Gemeinde bedeutet das einen Eigenanteil in Höhe von zirka 24.000 Euro. Doch nicht nur die Straße wird in Angriff genommen, gleichzeitig wird auch die Straßenbeleuchtung auf einen modernen Stand gebracht. Das ist Teil des Förderpakets.

Von Stephanie Helm