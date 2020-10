Vollsperrung auf der B 169

Am 26. Oktober beginnen Instandsetzungsarbeiten an der B 169-Brücke bei Gadewitz. Dabei werden beidseitig Arbeiten an den Übergangskonstruktionen zwischen Fahrbahn und Brückenüberbau durchgeführt. Das Vorhaben soll voraussichtlich bis 13. November abgeschlossen werden. Die Arbeiten erfolgen unter Vollsperrung. Der Verkehr in Richtung Döbeln wird großräumig ab Ostrau über Niederlützschera, Obersteina, Zaschwitz und Zschepplitz zur Autobahnanschlussstelle Döbeln Nord und A 14 umgeleitet. Die Umleitung in Richtung Riesa erfolgt über die K 7510. Die Baukosten belaufen sich auf rund 80.000 Euro. Sie werden von der Bundesrepublik Deutschland getragen.Aktuell darf auf der Brücke auf Grund von Straßenschäden nur Tempo 30 gefahren werden.Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr bittet alle Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die notwendigen Einschränkungen und besonders umsichtige Fahrweise auf der Umleitung.

Von DAZ