Vollsperrung der B 169 ab Mitte Mai 

Döbeln

Die Bundesstraße 169 bei Döbeln soll ab Mitte Mai voll gesperrt werden. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr kündigte eine Fahrbahnerneuerung sowie die Erneuerung der Straßenbankette und der Entwässerung an. Zudem werden die Fahrbahnmarkierungen und die Beschilderungen erneuert. Geplant ist die Vollsperrung zwischen der Kreuzung der B169/B175 und dem Abzweig Forchheim. Erneuert wird in diesem Zuge auch die südwestliche Rampenfahrbahn in Masten mit der Auffahrt zur Bundesstraße 169 in Richtung Chemnitz.

Beginn der Vollsperrung soll am 17. Mai sein. Die geplante Bauzeit beträgt drei Monate. Eine Umleitung für den Fernverkehr wird über die B175 und die S36 durch Waldheim geleitet.

Von Thomas Sparrer