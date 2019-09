Etzdorf

Am Sonntagabend hat eine Frau ihr Auto im volltrunkenen Zustand bei Etzdorf in den Straßengraben gesetzt. Wie die Polizei mittelt, war die 38-Jährige auf der Straße Zur Höhe in Richtung Etzdorf unterwegs, als sie nach links von der Fahrbahn abkam und letztlich im Graben landete. Dabei sind sowohl ein Zaun als auch eine Mauer in Mitleidenschaft gezogen worden. Die kam ohne Verletzungen davon, muss sich jetzt jedoch wohl wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten. Denn der vor Ort durch die Polizei durchgeführte Atemalkoholtest ergab stattliche 1,94 Promille. Die stellten den Führerschein der Frau sicher und veranlassten eine Blutentnahme.

Von ap/DAZ