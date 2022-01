Volltrunkener sorgt für Feuerwehreinsatz in Döbeln-Nord

Döbeln

In Blaulicht getaucht war am Freitag das Wohngebiet Döbeln-Nord im Bereich der Straße Zur Muldenterrasse. Die Freiwillige Feuerwehr Döbeln war mit sieben Fahrzeugen und 32 Feuerwehrleuten angerückt. Dazu Rettungsdienst und Polizei – das ganz große Besteck, das immer bei Wohnungsbränden zum Einsatz kommt.

Um 22.30 Uhr hatte ein Mieter vom Holländer per Telefon einen Küchenbrand in dem Mehrfamilienhaus gemeldet. Die Einsatzkräfte suchten das Gebäude von vorn und hinten ab. Nirgendwo Rauch oder Feuerschein. Schließlich wurde im Gebäude weiter gesucht. Bis der Anrufer in seiner Wohnung gefunden wurde. Er hatte einen Topf auf dem Herd vergessen. Wahrscheinlich qualmte es wirklich. Doch er hatte die Lage ganz offensichtlich nicht mehr richtig einschätzen können. Denn er war volltrunken. Mehr als zwei Promille Alkohol im Blut ergab ein Alkoholtest der Polizei.

Blaulichteinsätze am späten Freitagabend im Wohngebiet Döbeln-Nord und an der Franz-Mehring-Straße. Quelle: Thomas Sparrer

Zwischenzeitlich wurde die Feuerwehr zu einem weiteren Einsatz in die Franz-Mehring-Straße gerufen, wo wegen einem psychologischen Notfall eine Türöffnung notwendig war. Ein Löschfahrzeug wurde vom Einsatz in Döbeln-Nord abgezogen. „Im Einsatz waren in dieser Nacht die Feuerwehr Döbeln und die Ortswehr Ebersbach. Alarmiert worden war zudem noch die Limmritzer Ortswehr“, so Döbelns Gemeindewehrleiter Steffen Janasek.

Von Thomas Sparrer