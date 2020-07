Vom Atlantik an die Zschopau: Das Jubiläum der portugiesischen Eis-Dynastie von Waldheim

Waldheim

So jung und schon so weltgewandt: Mariana Peres stammt aus Portugal, ist in Waldheim aufgewachsen, studierte in Mittweida sowie Chemnitz und arbeitet nun als Gruppen -und Eventmanagerin auf Gran Canaria. Sechs Sprachen spricht die 26-Jährige. „Und wenn man Sächsisch mit dazu zählt, sind es sogar sieben“, sagt die junge Frau scherzhaft. Ihre Muttersprache ist Portugiesisch und weiterhin beherrscht sie auch Spanisch, Englisch, Französisch, Italienisch und natürlich Deutsch – und zwar so gut, dass sie ohne Weiteres als Muttersprachlerin durchgeht. Aber was macht die junge Frau nun in Waldheim?

Sie hat ihre Eltern Esmeralda und Antonio Peres sowie ihre Cousine Esmeralda vaz Melo überrascht, die gemeinsam mit ihrem Mann Filipe das Eiscafé Venezia am Waldheimer Obermarkt betreibt. Esmeralda jun. hat das Geschäft vor zwei Jahren von ihrer Tante Esmeralda sen. übernommen. Denn es gibt etwas zu feiern: 20 Jahre Eiscafé Venezia in Waldheim. Das hat die Corona-Zeit gut überstanden. Der Laden läuft, wie Esmeralda vaz Melo sagt. „Wenn auch nicht fünf Sterne, aber es läuft.“ Hier schleckten übrigens schon berühmte Musiker an der Kaltspeise, etwa Angelo Kelly und Uta „Jugendliebe“ Freudenberg.

„Was machst du denn hier?“

Sie reagierte mit einem „Was machst du denn hier?“, als ihre Cousine Mariana plötzlich vor der Tür stand. Sie wiederum merkte auf ihrem Flug von Gran Canaria nach Deutschland die Auswirkungen der Corona-Pandemie. „Es war wie ein Geisterflug. Die große Maschine war nur zu einem Drittel ausgelastet“, sagt Mariana Peres. Zu tun hatte sie auf der kanarischen Insel trotz Corona-Einschränkungen genug. Zum Beispiel die ganzen Stornierungen bewältigen, die Corona verursacht hat.

Vier Hotels betreut Mariana Peres als Gruppen -und Eventmanagerin auf Gran Canaria. Zuvor studierte sie Businessmanagent und schloss das Studium mit dem Bachelor ab. Nun will sie auch den Master machen und danach promovieren. Aber das übereilt sie nicht. Mit der Anstellung bei Seaside Hotels, einer großen deutschen Hotelgruppe, ist ja die Frage des Broterwerbs erstmal geklärt.

Hoffen auf Winter in Waldheim

Nach Waldheim, ihre zweite Heimat, kommt Mariana Peres immer wieder gerne. Denn: „Im Vergleich zu den anderen Kleinstädten ringsum ist Waldheim am schönsten.“ Die 26-Jährige ist in der „Perle im Zschopautal“ aufgewachsen und zur Grundschule gegangen. Das Abitur machte sie am Martin-Luther-Gymnasium in Hartha, bevor es zum Studieren nach Chemnitz und Mittweida ging. Ihre ersten Sporen in der Gastronomie verdiente sich Mariana Peres in Waldheim, natürlich im Venezia, wo sie hin und wieder aushalf.

Bald fliegt die 26-Jährige zurück auf Arbeit, zurück nach Gran Canaria. Zum Jahresende will sie dann wieder nach Waldheim kommen. Denn: „Ich habe Sehnsucht nach einem deutschen Winter“, sagt sie in der Hoffnung, dass es auch in Waldheimer Breiten mal wieder Frost und Schnee gibt – und Eis nicht nur aus dem Becher. Im Venezia aber wohl eher nicht, denn das hat in den Wintermonaten zu.

