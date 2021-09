Döbeln

Was soll ich später mal werden? Die Frage nach der richtigen Berufswahl treibt viele Schülerinnen und Schüler um. Die Auswahl an möglichen Berufen ist groß, die Unsicherheit ebenso. Die Ausbildungsmesse „Schule macht Betrieb“, die am Samstag Station im WelWel in Döbeln machte, bot Interessierten einen ersten Einblick. 86 Unternehmen aus der Region – die Palette reichte vom Augenoptiker über die Klempnerin bis zum Weintechnologen – hatten dort Stände aufgebaut, um über ihre Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren.

Sarah Voigt ist schon zum dritten Mal da

Ein Angebot, das von rund 550 Schülerinnen und Schüler rege genutzt wurde, unter ihnen auch Sarah Voigt. Die 17-Jährige geht in die 11. Klasse des Döbelner Lessing-Gymnasiums und macht im nächsten Schuljahr Abitur. Ob es danach mit einer Ausbildung oder einem Studium weitergeht, weiß sie noch nicht.

Bei „Schule macht Betrieb“ ist Voigt inzwischen schon das dritte Mal, langweilig wird es ihr trotzdem nicht. „Es gibt immer wieder etwas Neues zu entdecken“, findet die Döbelnerin. Diesmal informiert sie sich am Stand von Norman Thomas und Saskia Reiprich über die Ausbildungsmöglichkeiten bei der Polizei Sachsen. „Bei uns kann man sowohl eine Ausbildung als auch ein Studium machen und sich danach zum Beispiel auf die Reiterstaffel oder als Hundeführer spezialisieren“, erklärt Thomas. Letzteres hat auch das Interesse von Sarah Voigt geweckt. Da sie ein großer Hundefan ist, möchte sie später gerne mit den Tieren arbeiten.

Was macht eigentlich ein Zahntechniker?

Ein paar Meter weiter steht der Stand des Dental-Studios Hartha. Hier informieren Dirk Melchior und Bianca Bierig über den Beruf des Zahntechnikers bzw. der Zahntechnikerin. „Wir stellen für Arztpraxen Zahnspangen, Kronen und Brücken“, erklärt Bierig. „Da sich aber viele unter dem Beruf nichts vorstellen können, sind wir hier, um unsere Arbeit den Leuten näher zu bringen.“

Auch der Stand des Dental-Studios Hartha, hier mit Zahntechnikmeister Dirk Melchior, war gefragt. Quelle: Gerhard Schlechte

Virtueller Messerundgang weiterhin möglich

Und natürlich um Nachwuchs zu akquirieren, denn wie viele andere Branchen leidet auch die Zahntechnik unter Fachkräftemangel. „Wir wollen unseren Nachwuchs deshalb selbst ausbilden. Und Berufsorientierungsmessen werden in diesem Zusammenhang immer wichtiger für uns“, betont Bierig. Neben Praktika bietet das Dental-Studio Hartha zwei bis drei Azubi-Stellen an.

Zum Abschluss macht die Messe „Schule macht Betrieb“ am 2. Oktober übrigens noch einen letzten Halt in Mittweida. Und für alle Unentschlossenen steht bis Ende des Schuljahres unter www.schule-macht-betrieb.de ein virtueller Rundgang über die Messe – inklusive Chatmöglichkeit mit dem Organisationsteam – zur Verfügung.

Von Simon Ecker