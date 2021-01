Vom Hainichener Standesamt nach Döbeln ins Hauptamt

Döbeln

Sie ist 31 Jahre jung, kommt aus Hainichen und fährt seit ein paar Wochen täglich nach Döbeln zur Arbeit ins Rathaus. Natalie Möckel ist offiziell seit 1. Januar die neue Hauptamtsleiterin der Stadtverwaltung Döbeln und die Nachfolgerin von Carmen Auerswald, die den Posten zum 31. Oktober auf eigenen Wunsch abgegeben hatte.

Natalie Möckel ist Verwaltungsfachwirtin und Kommunalwirtin. Zehn Jahre lang war sie nach Abschluss ihrer Ausbildung in der Gemeinde Lichtenau tätig, hat dort Erfahrungen in verschiedensten Ämtern gesammelt. Zuletzt war sie Standesbeamtin, hat den Kulturbereich betreut, nachdem sie zuvor im Einwohnermelde- und im Gewerbeamt gearbeitet hat. Auch den Kitabereich hat sie vertretungsweise betreut und die Wahlen mitgemacht. Gute Voraussetzungen für das Amt in Döbeln. Der Meinung war offenbar nicht nur Oberbürgermeister Sven Liebhauser, der froh ist, zeitnah einen passenden Kandidaten für die Schlüsselposition im Rathaus gefunden zu haben, sondern auch die Fraktionsvorsitzenden des Stadtrates und die Personalratsvorsitzende, die am Personalgespräch teilnahmen. „Die Chemie hat sofort gestimmt“, erinnert sich Natalie Möckel, die ihre Aufregung vor dem Bewerbungsgespräch währenddessen schnell ablegen konnte. Schon immer habe sie nach ihrer Ausbildung zur Verwaltungsfachwirtin im Hinterkopf gehabt, irgendwann mal eine leitende Funktion ausüben zu wollen. „Als ich die Stelle in Döbeln gesehen hab, hab ich sofort gedacht: Das passt.“

Drei Tage durfte sie noch mit Carmen Auerswald zusammenarbeiten, was ihr sehr geholfen habe für den Einstieg. Von Döbeln hat sie inzwischen einiges kennengelernt. Ein Umzug in die neue Arbeitsheimat aber steht für Natalie Möckel nicht zur Disposition. Nicht, weil sie die Stadt nicht schön finden würde. Doch die Mutter einer dreijährigen Tochter hat mit ihrem Mann in Hainichen gerade erst ein Haus grundhaft saniert.

Von Manuela Engelmann-Bunk