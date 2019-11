Vom Sinn der Akteneinsicht: Ausstellung in Leisnig

Leisnig

Wie hat die Staatssicherheit der DDR gearbeitet? In Leisnig gibt bis zum 20. November eine Ausstellung darüber Auskunft. An zwei Tagen können sich zudem Interessenten beraten lassen, wie man richtig die Einsicht in eigene Akten beantragt. Für Donnerstag, 14. November, 10 bis 17 Uhr, und Dienstag, 19. November, 13 bis 18 Uhr sind Vertreter der Behörde des Bundesbeauftragten für Stasiunterlagen (BstU) vor Ort.

Beratung zu Akteneinsicht

Wer möchte, kann sich von ihnen beraten lassen – auch darüber, ob man denn nun 30 Jahre nach dem Mauerfall seine Stasi-Unterlagen noch unbedingt einsehen sollte oder es lieber lässt. Denn diese Frage wird derzeit teils häufiger diskutiert als die Frage, ob denn da überhaupt etwas gewesen sein könnte.

Döbeln , Reichensteinstraße

Die für Leisnig nächste Kreisdienststelle war in Döbeln, in der Reichensteinstraße, wo in den Wochen im Herbst 1989 weithin sichtbar der Schornstein rauchte. Wie viel von den einst dort gesammelten Daten heute noch vorhanden ist, kann keiner sagen. Fakt ist: In der Ausstellung über die Staatssicherheit, die bereits seit einigen Wochen durch den Freistaat tourt und die nun im Leisniger Stadtgut angekommen ist, widmen sich einige Schautafeln und Roll Ups den Angelegenheiten um Döbeln.

Um lokalen Bezug bemüht

Auf Initiative von Leisnigs früherem Bürgermeister Heiner Stephan und von CDU-Stadtrat Rüdiger Schulze wird die Ausstellung nun in Leisnig gezeigt. Regina Schild, Leiterin der Außenstelle Leipzig der Behörde des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes, sei nach Stephans Worten sehr darum bemüht, an jedem Standort so weit es geht auch einen lokalen Bezug herzustellen. So geht es in Leisnig eben auch um die Kreisdienststelle Döbeln mit ihrem dortigen Hauptprotagonisten Namens Schmidt.

Entscheidung trifft jeder für sich selbst

„Die Staatssicherheit ist wie eine Krake, dessen Arme auch noch in die heutige Zeit hinein reicht“, so formuliert es Heiner Stephan. Er ist trotzdem der Auffassung, es soll sich jeder reiflich überlegen, ob er sich selber damit einen Gefallen tut, heute noch Einsicht zu beantragen. Er empfiehlt: „Jeder kann sich zunächst dazu in Leisnig beraten lassen. Seine Entscheidung trifft dann jeder für sich selbst.“

Von Steffi Robak