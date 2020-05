Vom Steg in Schweden zum Geschäft in Roßwein geträumt

Roßwein

Sich Zeit nehmen zum Träumen – das empfehlen Jaqueline und Rene Gutt ihren Kunden, die in dem kleinen Laden mit angeschlossener Werkstatt in Roßwein schöne Dinge kaufen können. Das meiste davon ist alt und kann eine Geschichte erzählen. Vor allem auch die des Ehepaars, das vor reichlich einem Jahr beschlossen hat, seinen Traum zu leben.

Ein bisschen von allem – Hauptsache skandinavisch

Möbel, Geschirr, Dekoration, vor allem aus dem hohen Norden – ein bisschen Retro, ein wenig Vintage und Shabby, aber auch Industrialstyle – wer die Schwelle zum nach Außen kaum auffallenden Ladengeschäft in der Lommatzscher Straße 43b übertritt, findet sich wieder in – „Greta’s Dröma, Gretas Traum. Kommoden, Schränke, Waschtische – jedes Stück sieht anders aus. Und die meisten sind durch Rene Gutts Hände gegangen. In seiner Werkstatt arbeitet der gelernte Zimmermann die Möbel auf, repariert, wenn es erforderlich ist, holt sich Hilfe vom Tischler bei komplizierten Sachen. Gibt den Stücken teilweise eine neue Funktion. Und dann bekommen sie einen schicken neuen Anstrich mit Kreidefarbe. So erhalten sie zusätzlich zur Bauart noch den typisch skandinavischen Look.

Anzeige

Leidenschaftliche Jäger und Sammler

Möbel, die das Paar selbst in die Werkstatt nach Roßwein holt, stammen fast ausschließlich aus Schweden, wo sich die beiden regelmäßig auf sogenannten Loopis, Flohmärkten, umschauen und nicht nur Möbel, sondern auch Deko mitbringen.

Weitere LVZ+ Artikel

In Schweden an einem Steg hat die Geschichte von „Greta’ Dröma“ schließlich auch begonnen. Während einer Urlaubsreise haben die beiden Skandinavienfans beschlossen: Wir machen das jetzt einfach. „Wir leben zu Hause mit alten Dingen und mit Deko, sind leidenschaftliche Jäger und Sammler“, erzählt Jaqueline Gutt. Doch irgendwann wurde der Platz zu Hause knapp für all die schönen Dinge. Als die Kauffrau und der Zimmermann den ersten aufgearbeiteten Schrank ins Netz stellen und verkaufen, kommt der Stein ins Rollen. „Macht weiter“, sagt der Kunde von damals.

Kundschaft wird deutschlandweit beliefert

Und sie machen weiter. Als Nebengewerbe angemeldet, entstehen zunächst im Keller der Nachbarin immer neue Möbelstücke. Doch das war auf Dauer keine Lösung. „Wir haben auch etwas zum Ausstellen gebraucht und schließlich die Räume in Roßwein gefunden“, sagt Jaqueline Gutt, die als Angestellte voll arbeiten geht und den Verkauf und die Werbung für „Greta’s Dröma“ nebenbei über das Netz managt. Ihr Mann hat sich im November mit dem kleinen Geschäft selbstständig gemacht und arbeitet ausschließlich für das eigene Geschäft, das montags bis freitags auch immer von 8.30 Uhr bis 12 Uhr geöffnet hat. Die Kundschaft aber kommt lange nicht nur aus der Region, verschickt werden die Möbel per Spedition deutschlandweit und auch nach Österreich.

Die beiden Großsteinbacher leben ihren ganz eigenen Traum, mit dem sie jetzt schon ziemlich glücklich sind. Doch sie sind noch nicht am Ende ihrer Träume. Es soll noch ein ganzes Stück weiter gehen als bis zum kleinen Laden mit ganz viel Liebe zu schönen alten Dingen. Das Ehepaar will seiner Leidenschaft noch mehr Raum geben und zusätzlich zur Möbelwerkstatt und zum Verkauf ein skandinavisches Bed&Breakfest, in dem jedes Zimmer anders gestaltet wird, entstehen lassen. Pläne dazu gibt es bereits.

Von Manuela Engelmann-Bunk