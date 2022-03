Von Charkiw nach Leisnig: Den Trümmern entkommen

Leisnig

Sie ist angekommen in Deutschland, in Leisnig. Und wiederum auch nicht. In Gedanken ist Victoria Yevtushenko 2000 Kilometer weit weg, in ihrer Heimat- und Geburtsstadt Charkiw.

Dem Erdboden gleich

Dort lehrt die Germanistin an der Wassyl-Karasin-Universität. Nach ihrer Ankunft in Deutschland empfängt sie auf ihrem Smartphone Bilder von einem Granateneinschlag in dem Gebäude. Sie fühlt den Treffer beinahe körperlich. Wo sie bald wieder ihre Studenten zu Präsenzvorlesungen um sich gehabt hätte, liegt alles in Trümmern.

„Putin macht meine Heimatstadt dem Erdboden gleich.“ Die 48-Jährige wirkt ruhig, als sie das sagt. Doch es ist Sorge und auch mühsam beherrschte Wut in ihren Worten: „Er will die Bevölkerung vernichten.“

Das blieb übrig von der Wassyl-Karasin-Universität, an der die Germanistin Victoria Yevtushenko ihren Studenten die deutsche Sprache lehrte. Quelle: privat

Zynische Propaganda

Die jüngsten Angebote Putins zu Evakuierungskorridoren nach Russland und Belarus seien zynische Propaganda. „Niemand flüchtet von der Ukraine nach Russland oder Belarus, zu den Aggressoren und ihren Unterstützern. Ich wollte auch nicht, dass russische Soldaten zu mir nach Hause kommen und mich befreien. Ich fühle mich wohl zuhause und brauche keinen, der mir erzählt, was gemacht werden soll.“

Verbindung über Mobilfunk

Wie lange ihr Smartphone noch die Verbindung zu den Menschen daheim aufrecht erhält, weiß sie nicht. Dabei ist Mobilfunk ein wichtiges Kommunikationsmittel. Unter anderem über Telegram-Kanäle verbreiten die Ukrainer untereinander Informationen über Versorgungs- oder Fluchtmöglichkeiten.

Mit 74-jähriger Mutter im überfüllten Zug

Am 25. Februar 6 Uhr tritt Victoria Yevtushenko mit ihrer 74-jährigen Mutter die 70-stündige Flucht aus dem nordöstlich gelegenen Charkiw nach Westen an, zunächst nach Lemberg, dann zur polnischen Grenze, nahe dem Grenzort Przemyśl. Die meiste Zeit stehen die Frauen im völlig überfüllten Zug.

Freund wartet an der Grenze

In Polen kontrollieren die Grenzbeamten geduldig die Pässe. Alles dauert ewig, bis ihr deutscher Freund, Foster Just, die Frauen in Empfang nimmt. Er war mit dem Auto bis Przemyśl gefahren. Weiter als bis zur Grenze kommt keiner. Bei ihm zu Hause sitzt Victoria Yevtushenko jetzt, mit den Gedanken an daheim.

Wahllos Wohngebiete beschossen

Charkiw, mit Kiew wichtigste Stadt der Ukraine mit mehr als einer Million Einwohnern und 42 Universitäten sowie Hochschulen, ist ein bedeutender Wirtschaftsstandort sowie Verkehrsknotenpunkt mit Metallindustrie, Turbinenbau und Panzerfertigung.

Überall Bilder der Zerstörung. Längst wird wahllos in die Stadt geschossen. Quelle: privat

Doch längst würden nicht allein die Industriestandorte, sondern wahllos die Wohngebiete, die gesamte Stadt, beschossen. Philharmonie und Opernhaus sind vernichtet, auch Schulen. „Die Menschen können nicht aus den Häusern.“ Ob ihre Wohnung heute noch existiert – sie weiß es nicht. Der Kontakt zu einer Nachbarin ist abgebrochen. Wer kann, der flieht.

Von Trümmern übersäte, menschenleere Straße in Charkiw. Wer kann, der flieht. Quelle: privat

Die Flucht beginnt

Das geht vor einer Woche noch per Zug. Abfahrtszeiten werden über einen Telegram-Kanal bekannt gegeben. Mit ihrer Mutter und einem kleinen Notkoffer verlässt Victoria Yevtushenko kurz nach Ende der nächtlichen Ausgangssperre das Haus.

Hohe Opferbereitschaft

Auf der Straße fragt sie einen fremden Autofahrer, ob er die Frauen zum Bahnhof bringt. „Volunteers, Freiwillige, versuchen, der Zivilbevölkerung zu helfen. Dafür bleiben sie in der Stadt, sind gut vernetzt, riskieren ihr Leben, um das anderer Menschen zu retten. Die Opferbereitschaft ist extrem stark. Alle brauchen dringend Wasser, Nahrung und Medikamente. Ältere, nicht gut mobil vernetzte Menschen brauchen dringend Unterstützung. Sie sind sonst hilflos.“

Geboren in Charkiw

Ihre Mutter ist mittlerweile weitergereist nach Nürnberg, zu ihrer anderen Tochter, die dort schon seit längerer Zeit lebt.

Tatenlos zusehen zu müssen, wie ihre Stadt in Schutt und Asche fällt, ist für Victoria Yevtushenko kaum zu ertragen. In Charkiw wurde sie als Tochter einer Ukrainerin und eines Russen geboren. Im Lebensalltag der Menschen existiert der von Putin propagierte Konflikt nicht.

Immer die gleichen Lügen

„Den Russen erzählt Putin, die Ukrainer seien Feinde, die russisch sprechende Menschen verfolgen. Es sind immer die gleichen Lügen und das gleiche Muster, wie er sich Einfluss in fremden Ländern verschafft: In Nachbarländern hetzt er die dort lebenden Russen gegen die dortige Bevölkerung auf. In dem so entstehenden Konflikt unterstützt er sie dann, um eine Regierung zu installieren, die ihm untertan ist.“

Sie will helfen

Doch die Ukrainer wehren sich. Schon 2014 als dieser Krieg mit der russischen Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim begann, absolvierte Victoria Yevtushenko eine Sanitätsausbildung. Und jetzt, wo sie ihre Mutter bei ihrer Schwester gut aufgehoben weiß, drängt es sie nach Charkiw. Sie will helfen.

Grund zu bleiben: die Tochter

Der wichtigste Grund, nicht nach Charkiw zu gehen, ist ihre 20-jährige Tochter Anastasia. Sie studiert in Wien Wirtschaftswissenschaften.

„Wenn ich nach Charkiw gehe, habe ich keine Argumente, es ihr zu verbieten. Und davor habe ich größte Angst, dass meinem Kind etwas passiert. Es ist sehr hart für mich, meiner Tochter zu sagen: Du musst eines Tages bereit dafür sein, deine Heimatstadt wieder aufzubauen.“

Von Steffi Robak