Von Damaskus nach Döbeln: Syrische Mutter wird gute Seele auf dem Schulhof

Döbeln

Die neue Schulassistentin an der Döbelner Kunzemann-Grundschule spricht mehr Sprachen als alle ihre Kollegen im Lehrerzimmer. Deutsch, Englisch, Französisch und ihre Muttersprache, Arabisch. Najwa Alhawat verstärkt jetzt das Kollegium der Schule und das aus gutem Grund.

Seit Schuljahresbeginn hat die 47-Jährige zumeist Feuerwehr gespielt. Lehrerinnen waren an andere Schulen gewechselt. Zusätzlich fielen Kolleginnen durch erkrankte Kinder aus. So hatte die Grundschule schwierige Wochen zu überstehen. Tageweise mussten sogar Klassen in die häusliche Lernzeit geschickt werden, weil nicht genug Lehrer da waren. Najwa half die Notbetreuung der Kinder abzusichern, die nicht zuhause bleiben konnten. Die Situation wird sich nun bessern. Eine neue Kollegin wird das Lehrerteam verstärken. Die stellvertretende Schulleiterin kommt aus der Elternzeit. Najwa kann dann ihren eigentlichen Aufgaben nachgehen. Sie soll die Lehrerinnen im Unterricht unterstützen oder mit einzelnen Kindergruppen arbeiten. Für Kinder, die keinen Hort besuchen, wird sie Hausaufgabenbetreuung anbieten. Und vor allen Dingen wird sich Najwa um die Integration der nichtdeutschen Kinder kümmern, um interkulturelle Elternarbeit und bei der Aufnahme neuer DaZ-Kinder übersetzen.

„Eine Kollegin wie Najwa hatte ich mir für die Stelle gewünscht“, sagt Schulleiterin Birgit Frainge. Denn die Kunzemann-Grundschule in Döbeln ist im Altkreis Döbeln für die Grundschulkinder zuständig, die Deutsch als Zweitsprache (DaZ) erst lernen müssen. 80 von 190 Erst- bis Viertklässlern an der Schule haben einen Migrationshintergrund. Sie kommen ursprünglich aus Russland, Polen, Tschechien, Rumänien, Vietnam, Venezuela, Iran, Irak, Afghanistan oder wie Najwas Familie aus Syrien. Auch im Lehrerzimmer setzt sich die Vielfalt fort. Die für die DaZ-Kinder zuständige Lehrerin stammt ursprünglich aus Vietnam. Eine Lehrerin ist in Russland geboren.

„Wir sind mit dieser Vielfalt seit Jahren gut gefahren. Die Kinder sind untereinander sehr sozial und offen. Auch unsere Eltern sind sehr aufgeschlossen“, sagt die Schulleiterin stolz. Dass Najwa jetzt zum Team gehört, freut Birgit Frainge. Sie war ihre Wunschkandidatin.

Najwa Alhawat kam 2017 mit ihren damals neun- und elfjährigen Söhnen aus Syrien nach Deutschland. Ihr Mann hatte sich 2015 allein aus dem vom Krieg gebeutelten Land auf gemacht, in der Hoffnung, seine Familie nachholen zu können. Über die Türkei, Griechenland und übers Mittelmeer schaffte er es nach Deutschland. „Wir standen vor der Entscheidung, gehen wir alle zusammen und ertrinken vielleicht im Mittelmeer oder lässt er uns in Damaskus zurück, in der Hoffnung, dass uns keine Bombe zerfetzt und wir sicher nachkommen können. Als wir uns verabschiedeten, wussten wir nicht, ob es für immer ist“, erzählt sie. Zwei Jahre dauerte es schließlich, bis ihr Mann sie und die Kinder nachholen konnte. Zwei Jahre, über die man nur per Handy Verbindung hielt.

Najwa fiel an der Kunzemann-Grundschule, die der jüngere Sohn damals besuchte, als sehr bildungsbegeisterte Mutter auf. Kein Wunder, denn die Familie gehört vor dem Krieg in Damaskus zum Mittelstand. Der Vater war Agraringenieur. Najwa hatte in der syrischen Hauptstadt, die als Paris des Nahen Ostens galt, Englisch und Literaturwissenschaft studiert und dazu mehrere Semester Französisch. Sie arbeitete als Lehrerin und später als PR-Chefin eines wissenschaftlichen Institutes. Auch wenn der Islam als Religion in ihrem Pass steht, lebte Familie nie religiös. Ein Kopftuch spielte bei den Frauen in ihrer Familie auch nie eine Rolle.

Während die Söhne Wassim und Anas in Deutschland in der Schule durchstarteten und heute die achte und die zehnte Klasse des Döbelner Gymnasiums besuchen, fiel den Eltern der Neustart zunächst schwerer. „Die ersten drei Monate sprach ich kein Wort deutsch. Das war grauenhaft. Dann endlich durfte ich einen Deutschkurs an der Eckert-Schule absolvieren“, sagt Najwa. Und gesteht, dass es ihr wie vielen Erwachsenen schwerer fiel, als den Kindern, die neue Sprache zu lernen. Das B1-Sprachzertifikat erreichte sie in neun Monaten im ersten Kurs. In Freiberg schloss sie einen B2-Sprachkurs an. Mündlich klappe die Prüfung. Schriftlich fehlten ihr ein paar Punkte. Najwa gab nicht auf und absolvierte den B2-Deutschkurs noch einmal in Döbeln. Diesmal erfolgreich. Zwischenzeitlich hat sie in Chemnitz einen Pädagogikkurs abgeschlossen. Damit bewarb sie sich auf die Stellenausschreibung des Landesamtes für Schule und Bildung an der Kunzemann-Grundschule. Aus zahlreichen Bewerbungen wurden zwei zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Najwa war eine von ihnen und setzte sich vor allem wegen ihre vielfältigen Sprachkenntnisse durch.

„Sie tut allen unseren Kindern und den Eltern gut. Wir merken das jeden Tag auf dem Schulhof“, freut sich die Schulleiterin. Dass Najwa eingestellt werden konnte, liegt an dem Projekt „Schule macht stark“. Für das hatte sich die Döbelner Kunzemann-Grundschule zusammen mit 200 Schulen in ganz Deutschland beworben und wurde mit neun weiteren sächsischen Schulen ausgewählt. Ziel des zehn Jahre angesetzten Projektes ist es, sozial benachteiligten Kindern bestmögliche Bildungschancen zu ermöglichen. Davon sollen alle Kinder der Kunzemann-Grundschule, unabhängig ihrer Herkunft, profitieren. Im nächsten Jahr soll die Schulassistentin noch um eine Schulsozialarbeiterin ergänzt werden.

Najwa freut sich riesig, wieder im Bildungsbereich arbeiten zu dürfen. Ihr Mann hatte versucht, wieder als Agraringenieur in der Landwirtschaft Fuß zu fassen, kam aber über schlecht bezahlte Hilfsarbeiterjobs nicht hinaus. Jetzt fährt er stolz und recht zufrieden DHL-Pakete aus. Privat bäckt er leidenschaftlich gern. Najwas Einstand im Kollegium der Schule war eine Torte von ihm. Von der schwärmt Schulleiterin Birgit Frainge noch immer.

Die syrische Familie ist in Döbeln angekommen. Heimweh und Sehnsucht nach der Mutter, die noch in der alten Heimat lebt, quälen Najwa ziemlich oft. Doch ihre beiden Jungs, die in den DAZ-Klassen an der Kunzemann-Grundschule und am Lessing-Gymnasium einst Deutsch lernten, sind mittlerweile gute Schüler am Gymnasium. Sie wachsen in Frieden auf und wollen nach dem Abitur Medizin studieren und Ärzte werden.

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Thomas Sparrer