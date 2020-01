Von Roßwein bis Grimma: Polizei inspiziert Flüsse aus der Luft

Region Döbeln

Der Polizeihubschrauber soll gegen 10 Uhr auf dem Roßweiner Festplatz an der Stadtbadstraße landen. Vom Dresdener Flugplatz Klotzsche bis an die Freiberger Mulde hat der blau-silbrige Helikopter nur 22 Minuten gebraucht. So schwebt er schon eine Viertelstunde vor der Zeit ein, fliegt eine Schleife und sinkt langsam herab. Hunderte Laubblätter wirbeln auf. Ein mobiles Verkehrsschild kippt durch den von den Rotorblättern verursachten starken Wind um. Dann setzt der Hubschrauber auf seinen Kufen auf.

Kinder staunen

Zahlreiche Schaulustige haben sich eingefunden. Sie fotografieren und filmen die Landung mit ihren Smartphones. Kleine Mädchen und Jungen bekommen den Mund vor Staunen gar nicht wieder zu. „Wir haben extra das Mittagessen verschoben, um das hier miterleben zu können“, sagt Katja Thomas. Sie gehört zu den Erzieherinnen der Kita Zwergenland, die mit der Igel- und der Füchse-Gruppe zum Hubschrauber-Gucken auf den Festplatz gekommen sind.

Die Landung des Fluggerätes war von der Polizei vorher angekündigt worden. Die eigentliche Aufgabe ist ein Kontrollflug entlang der Mulde von Grimma bis nach Roßwein und über der Zschopau zwischen Döbeln und Kriebstein. „In Sachsen gibt es das Askom-Projekt – die Allianz für sichere Städte und Kommunen. Ein Bestandteil davon ist das Hochwasserrisiko-Management. Und darum geht es heute“, erklärt Andree Wagner, Leiter des Polizeireviers Döbeln, unter dessen Regie der Einsatz erfolgt. Der Helikopter war über die Polizeidirektion Chemnitz bei der sächsischen Hubschrauberstaffel angefordert worden, die in Dresden stationiert und ein Fachdienst der Bereitschaftspolizei ist. Für optimale Ergebnisse kooperieren die Beamten mit der Landestalsperrenverwaltung (LTV) und den Kommunen, durch die die Flüsse fließen.

Hochwassergefahren erkennen

„Mit der außen am Hubschrauber angebrachten Kameratechnik werden die Flussabschnitte vollständig videografiert. Von bestimmten neuralgischen Punkten machen wir noch Detailaufnahmen. Dafür fliegt Hauptkommissar Jürgen Grimpe vom Döbelner Revier mit. Dieser hat die beiden großen Hochwasser der jüngsten Vergangenheit mit erlebt und weiß, worauf es ankommt“, erklärt Andree Wagner. Zum Beispiel komme es auf die Querbauwerke wie Brücken und Wehre an. Wagner: „Wir wollen wissen, wo bei Hochwasser der Fluss zuerst über die Ufer treten könnte, wo die Gefahr am größten ist, wo Hindernisse wie Baumstämme, starke Äste oder anderes Treibgut im Gewässer liegen, wo sich viel Sediment abgelagert hat, Anschwemmungen vorhanden sind.“ Dabei gehe es darum, die Infrastruktur, wie Straßen, zu schützen beziehungsweise im Ernstfall Bereiche schnell sperren oder evakuieren zu können.

Zur Galerie Am Dienstag war die Polizei mit einem Hubschrauber in Sachen Hochwasserschutz in der Luft. Als Landeplatz hatten die Beamten den Festplatz in Roßwein auserkoren. Dort boten sie Interessierten die Chance, das Gerät in Aktion zu sehen und Fragen loszuwerden.

Das Film- und Fotomaterial wird gemeinsam mit der LTV und den Kommunen ausgewertet. Diese entscheiden dann, ob sofort gehandelt oder verstärkt beobachtet wird. Bei der Suche nach Christian Morgenstern vor einem Jahr habe die Polizei beispielsweise festgestellt, dass es im Bereich der Leisniger Wasserkraftanlage besonders viele Sedimentablagerungen gibt. Und für sehr unwegsame Flussabschnitte, wie es sie vor allem an der Zschopau gebe, sei die Kontrolle aus der Luft die beste Möglichkeit.

Einzige Pilotin

Am Steuerknüppel des Hubschraubers sitzt übrigens die einzige Pilotin der sächsischen Staffel. Anja Ryberg hatte sich gleich nach ihrem Polizeistudium um eine Stelle in der Hubschrauberstaffel beworben. „Nun fliege ich schon seit etwa 20 Jahren und habe keinen Tag bereut“, sagt die 42-Jährige. Vor allem für Fahndungen, Vermisstensuche, Aufklärungen oder Observationen geht sie mit ihren Kollegen in die Luft. Oder eben wie diesmal für Dokumentationen. Mit an Bord ein Flugtechniker, der die Navigation und Kommunikation übernimmt sowie ein Operator für das Kamerasystem.

Hubschrauber und Staffel Die sächsische Polizeihubschrauberstaffel verfügt über drei leichte Beobachtungshubschrauber vom Typ EC 135 von Airbus Helicopters. Dieser hat zwei Triebwerke zu je 600 PS. Die Reisegeschwindigkeit liegt bei 200 km/h, die Flugdauer bei zwei Stunden. Er fliegt in Höhen zwischen 100 und 1000 Meter und ist sachsenweit einsetzbar. Flugzeit ist in der Regel zwischen 7 und 24 Uhr, darüber hinaus gibt es eine Bereitschaft. Die Hubschrauberstaffel ist ein 30-köpfiges Team, davon fünf Frauen, davon wiederum zwei Flugtechnikerinnen und eine Pilotin. Basis ist der Flughafen Klotzsche in Dresden.

Steffen Merker hatte von der geplanten Hubschrauberlandung in der Zeitung gelesen und war extra aus Waldheim auf den Roßweiner Festplatz gekommen, um diese zu beobachten. „Ich interessiere mich für Technik und für die Fliegerei“, verrät Merker. Er stellt auch einige Fragen, wie diese: „Wie ist das eigentlich mit der Autorotation. Setzt der Hubschrauber dann auch sanft auf?“ Der Flugtechniker antwortet: „Wenn es der Pilot gut beherrscht, dann gibt es eine sanfte Landung.“

Von Olaf Büchel