Von Waldheim in die Welt: Malwettbewerb weitet sich auf ganz Mittelsachsen aus

Waldheim/Mittelsachsen

Im Zschopautal fing alles an. Erstmalig schrieb die François Maher Presley Stiftung für Kunst und Kultur den Malwettbewerb nur für Waldheimer Schulen aus. Die DAZ berichtete über die Gewinnerinnen und Gewinner in ihrer Ausgabe vom 27. März 2017. Schon im zweiten Jahr beteiligten sich Schulen aus anderen Städten und Gemeinden, zuletzt neben Waldheim aus Geringswalde, Döbeln, Hartha, Kriebstein. Nun jedoch wird der Malwettbewerb, den die Stiftung in Zusammenarbeit mit Heiko Felgener (Förderschule Waldheim) und dessen Kollegen entwickelte, flügge und spricht alle Schulen in Mittelsachsen an, die jeweils angeschrieben und informiert werden. Bei der Organisation arbeitet die Stiftung mit der Mittelsächsischen Kultur gGmbH eng zusammen.

Um einen gerechten Wettbewerb zu garantieren, wird Mittelsachsen in drei Regionen aufgeteilt: Döbeln, Freiberg und Mittweida. Die von den Schulen empfohlenen Arbeiten der jungen KünstlerInnen werden anschließend für die Region Döbeln (und wie bisher) in Waldheim der Öffentlichkeit präsentiert. Das gleiche Prozedere findet in Freiberg (Musikschule) und für die Region Mittweida im Schloss Rochsburg statt. Hier werden die Gewinner der unterschiedlichen Schultypen und Altersgruppen gekürt. Anschließend beteiligen sich immer die Erstplatzierten an einer Gemeinschaftsausstellung im Landratsamt in Freiberg, wo es dann zu einem Publikumsvoting via Internet, speziell den Social Medien kommt. Die Preisträger nennt Landrat Matthias Damm während einer Finissage. Die Jury wird sich zukünftig aus Lehrern, Fachleuten und Künstler gestellt. Am Ende jedoch entscheiden die Bürgerinnen und Bürger.

Landrat Matthias Damm hat nun die Schirmherrschaft über den Wettbewerb übernommen. Er freut sich über das Engagement der Stiftung: „Der von der François Maher Presley Stiftung für Kunst und Kultur ins Leben gerufene ‚Jörg Wolfgang Krönert Förderpreis Bildende Kunst’ wächst zwischenzeitlich über Waldheim hinaus in die umliegenden Städte und Gemeinden. Ich freue mich sehr darüber, dass er zukünftig in ganz Mittelsachsen ausgeschrieben wird und setze die Erwartung darin, dass er weiterhin großen Anklang bei Mädchen und Jungen findet. Dafür übernehme ich die ‚ Schirmherrschaft’. Die zudem für die Zukunft verabredete Zusammenarbeit der Stiftung mit der Mittelsächsischen Kultur gGmbH begrüße ich außerordentlich.“

