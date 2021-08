Von fliegenden Kühen und mutigen Spatzen

Leisnig

Ein kleiner Spatz traut sich nicht aus dem Nest. Denn draußen wartet ein dickes Scheusal darauf, ihn zu verspeisen. Das dicke Scheusal ist eine eigentlich freundliche Kuh. Das weiß der kleine Spatz nur noch nicht. Stattdessen vertraut er sich einer ziemlich hungrigen und ziemlich fiesen Katze an. Andrea Böhm miaut ins Mikrofon.

Die Kinderbuchautorin ist im „Belvedere“ zu Gast. Ihren Geschichten lauschen an diesem Sonntag kleine und große Ohren. Während sie liest und erzählt, wedelt ihre Schwester Lee mit dem Stift über den Bildschirm. Sie erweckt den kleinen Spatz, die freundliche Kuh, die fiese Katze und viele andere Charaktere aus dem Buch zum Leben. Mit einem Beamer werden die Illustrationen, die sie während der Lesung malt, an eine Wand projiziert. Währenddessen dürfen die kleinen Zuhörer mitraten, mitfiebern, so tun als könnten sie fliegen und fauchen wie eine wütende Katze.

Jedes Jahr ein neues Kinderbuch

Andrea und Lee Böhm leben in Leipzig. Seit 2015 bringen sie jedes Jahr ein neues Kinderbuch heraus. „Das wird regional produziert“, erklärt die schreibende Schwester. „Illustrieren, schreiben, drucken und binden – das alles wird in Sachsen gemacht.“ In Leisnig sind sie zum ersten Mal. Die beiden „Bilderbuchschwestern“ sind gute Freunde von Bea und Mirko Joerg Kellner, den Besitzern des „Belvedere“. „Ich habe so ein Glück gehabt, dass meine Schwester Kinderbücher schreibt und ich sie illustrieren darf“, sagt Lee Böhm, die als Illustratorin sonst für Verlage die Geschichten anderer Autoren zum Leben erwecken würde. Für Lee Böhm ging damit ein Traum in Erfüllung.

Für die lebendige Lesung wurden alte Schulbänke und -tische aufgestellt. Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth (CDU) packte selbst mit an und schaute am Sonntag auch zur Lesung vorbei. Genau wie viele Mädchen und Jungen mit ihren Mamas und Papas. Sie fieberten mit, als der Kuh erst Flügel wuchsen und sie kurz darauf mit zwei Triebwerken gen Himmel zischte. Und sie lauschten gespannt, wie aus dem Ungeheuer eine Beschützerin wurde. „Wir kommen auf jeden Fall wieder“, sagen die beiden Leipzigerinnen zum Schluss. Dann vielleicht schon mit ihrem neuen Buch im Gepäck.

Von Stephanie Helm