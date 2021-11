Von wegen Chipmangel: Döbelner Blitzgerät wird jetzt doch geliefert

Döbeln

Schlechte Nachrichten für alle, die öfter mal zu schnell unterwegs sind: Das von der Stadt Döbeln bestellte neue mobile Blitzgerät vom Typ Traffistar S350 soll in den nächsten Wochen in den Dienst gestellt werden. „In der kommenden Woche wird der Hersteller ein bis zwei unserer Ordnungsamtsmitarbeiter an dem Gerät schulen und dafür ein Zertifikat ausstellen. Erfahrungsgemäß erfolgt dies zeitnah mit der Auslieferung des Gerätes“, sagt Döbelns Ordnungsamtsleiter Jürgen Müller. Der Hersteller kündigte die Lieferung nun verbindlich für Dezember an. Damit hat die blitzerlose Zeit ein Ende. Denn seit März war das mobile Blitzgerät im blauen Skoda-Roomster des Ordnungsamtes außer Dienst. Im Frühjahr hatten nämlich Gutachter festgestellt, dass in einzelnen speziellen Fällen Fehlmessungen erfolgten, welche zwar ausschließlich zu Gunsten der Verursacher ausfielen. Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt als Bundesbehörde zur Zulassung von Messgeräten zur Überwachung des fließenden Verkehrs riet aber bis zur endgültigen gutachterlichen Klärung davon ab, das Gerät weiter zur Messung von Geschwindigkeiten einzusetzen. Die Stadtverwaltung entschied daher, das ohnehin schon etwas ältere Blitzgerät durch ein Neues zu ersetzen. Nach einer Ausschreibung hatten drei Unternehmen Angebote unterbreitet. Doch im Stadtrat vor der Sommerpause fiel der Beschlussvorschlag aufgrund zunächst noch offener Fragen durch. Der Hauptausschuss des Stadtrates gab schließlich im August den Kauf des Gerätes frei. Doch aufgrund des Chipmangels, den auch andere Industriezweige beklagen, verzögerte sich die ursprünglich im Oktober geplante Auslieferung bis heute.

20 000 Rotlichtvergehen im Jahr

20 000 Rotlichtvergehen in Döbeln und den Ortsteilen landen in einem durchschnittlichen Jahr auf dem Tisch des Ordnungsamtes und der stadteigenen Bußgeldstelle. Den größten Anteil daran haben die fest installierten Blitzer in Ebersbach an der Bundesstraße 169 in der dortigen 70-er Zone und der stationäre Blitzer an der Bahnhofstraße, wo 30 km/h gelten. 1000 Mal sahen Autofahrer zudem im Jahr den roten Blitz aus dem Heck des Skoda-Roomster. Das fiel seit März aber flach.

Unterm Strich nimmt die Stadt Döbeln in einem durchschnittlichen Jahr etwa 400 000 Euro aus Verwarn- und Bußgeldern ein. Mehr als ein Drittel daran machen Falschparker und andere Vergehen im ruhenden Verkehr aus. Im nächsten Jahr könnten diese Einnahmen im Stadtsäckel durchaus höher ausfallen. Seit dem 9. November begann nämlich für viele Autofahrer eine neue Zeitrechnung: Seitdem werden selbst kleinere Verkehrsverstöße mit höheren Bußgeldern geahndet. Der neue Bußgeldkatalog verdoppelt teilweise die Sanktionen und führt ganz neue Strafen ein.

Das kosten Verstöße seit neuestem

„Wenn es mit dem Falschparken so weiter geht, werden die Einnahmen im nächsten Jahr höher ausfallen. Doch ich glaube an den Lerneffekt: Wer fürs Parken auf einem Radweg einmal 50 Euro zahlen musste, dem passiert das nicht noch einmal“, so Jürgen Müller. Gehwegparken und Parken auf dem Radweg kostet statt bisher 25 bis zu 100 Eur0. Wer sein Auto im allgemeinen Halteverbot abstellt, muss mit einem bis zu 55 Euro teuren Knöllchen statt bisher 15 Euro rechnen. Das kommt in Döbelns Innenstadt besonders häufig in den verkehrsberuhigten Bereichen vor. Dort darf nur auf den ausgewiesenen Flächen geparkt werden. Auch Parkzeitüberschreitungen, etwa nach der ersten kostenfreien Parkstunde, kosten jetzt 20 statt bisher 15 Euro. Unberechtigt auf einem Behindertenparkplatz zu stehen, kostet nun 55 statt 35 Euro. Tempoüberschreitungen führen zu doppelt so hohen Bußgeldern: Wer innerorts zwischen 16 und 20 Stundenkilometer zu schnell fährt und geblitzt wird, der zahlt statt 35 nun 70 Euro.

Von Thomas Sparrer