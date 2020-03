Von wegen Schulfrei: Döbelner Schulen sorgen mit Aufgaben und digitalem Lernen für Beschäftigung

Döbeln

Zu früh gefreut. Die Einstellung des Schulbetriebes in der Region Döbeln bedeutet nicht automatisch verlängerte Osterferien für die Schüler. Das machten Montag gleich mehrere Schulleiter an Grundschulen und weiterführenden Schulen klar. Zunächst waren die Schulen am Montag nur zu zehn bis 20 Prozent besucht. Die Aussetzung der Schulpflicht zeigte Wirkung.

An der Grundschule am Holländer waren es 27 von 201 Grundschülern, an der Grundschule Döbeln Ost 20 und an der Kunzemann-Grundschule Döbeln 16 zu betreuende Erst- bis Viertklässler. „Die Eltern haben sich übers Wochenende gekümmert“,so Elvira Flaschin. Mit ihrem Kollegium an der Grundschule Am Holländer erarbeitet die Schulleiterin aktuell Lernstoff für alle Schüler, der in den nächsten Wochen zuhause bearbeitet werden kann. Denn die Kinder sollen im Stoff bleiben. Damit die Eltern die Aufgaben abholen können, ist die Schule am Dienstag bis 17 Uhr besetzt.

Auch Birgit Frainge, Leiterin der Kunzemann-Grundschule, und ihr Team organisieren das so. Die Kunzemannschule bietet Dienstag 12 bis 18 Uhr Eltern die Chance, die Aufgaben für ihren Nachwuchs abzuholen. „Es lief am Montag alles sehr geordnet. Über die Elternvertreter stehen Klassenleiter über Whatsapp-Gruppen mit den Eltern in Kontakt“, so die Schulleiterin.

Auch an der Grundschule in Döbeln-Ost wird vieles über die Whatsapp-Gruppen mit den Eltern organisiert. Aufgaben für die Steppkes können am Dienstag 8 bis 14 Uhr in der Schule oder danach im Hort abgeholt werden oder wir geben sie auf Wunsch auch anderen Mitschülern und Miteltern mit“, sagt Schulleiterin Andrea Katzer.

Crashkurs im Digitalen Lernen

Am Lessing-Gymnasium in Döbeln waren am Montag an der Außenstelle am Körnerplatz acht Fünft- und Sechstklässler zu betreuen. Die mehrstündige Lehrerkonferenz befasste sich damit, wie der Lernstoff in den nächsten Wochen auf digitalem Wege an die knapp 800 Gymnasiasten kommt. „Die Kollegen bekommen am Montag und Dienstag noch einen Crashkurs mit dem Lernsax-System. Über die Internetseite der Schuler finden die Schüler nach dem Login eine Anleitung, wie sie sich bei Lernsax mit ihren bekannten Passwörtern einloggen können. Dafür hat unsere Informatiklehrerin Sylvia Risse übers Wochenende schon einigen technischen Vorlauf geschaffen“, sagt Schulleiter Michael Höhme. Alle Inhalte werden dort mit Videos und vielem mehr verlinkt. „Wir führen gerade ganz schnell das E-Learning ein und sorgen dafür, dass sich unsere Schüler in den nächsten Wochen nicht langweilen oder zuhause einen Lagerkoller bekommen. Ab Mittwoch werden erste Arbeitsaufgaben auf der Plattform stehen. Dann können sie loslegen“, so Michael Höhme. Besonderes Augenmerk wird den Abiturienten gelten. „Allen Beteiligten ist die Besonderheit der Situation bewusst. Denn Abiturienten werden durch Corona keine Nachteile entstehen“, ist der Schulleiter überzeugt.

Lernsax und Cloudlösungen an der Oberschule Am Holländer

Auch die Oberschule Am Holländer in Döbeln organisierte am Montag, wie alle Klassen mit Lernaufgaben versorgt werden können. „Wichtig ist es, dass die Schülerinnen und Schüler oder deren Eltern die unterrichtsfreie Zeit nutzen, in der Schule deponierte Schulbücher abzuholen und sich über die Bezugswege der Lernmaterialien, elektronisch über die Schulwebseite oder Cloudlösungen wie LernSax oder auch analog per Aushang zu informieren, bevor die Schule wahrscheinlich im Laufe der Woche ganz geschlossen wird“, war auf der Schulhomepage zu erfahren.

Lerntheke in Ostraus Grundschule

„Wir hoffen, dass der Virus an uns vorbeizieht“, sagt Angela Jurczyk, Schulleiterin der Ostrauer Grundschule. Der schlimmste Fall, der eintreten könnte, wäre die Quarantäne-Situation für ihre Lehrer und Schüler. Damit es soweit gar nicht erst kommt, sollen nur die Schüler in die Bildungseinrichtung kommen, bei denen sich die Lage familiär nicht anders lösen lässt. Am Montag klappte das schon ganz gut. Lediglich acht von 104 Schülern mussten betreut werden. Auch am Dienstag wird es noch eine solche Notbetreuung geben. Angela Jurczyk rechnet damit, dass dann ab Mittwoch die Liste mit den Berufsgruppen steht, für deren Kinder eine weitere Betreuung eingerichtet werden muss. Dann kann geplant werden. „Je nachdem wie hoch die Zahl der Kinder ist, wird der Bedarf an Lehrern gemessen. Auch die Kollegen sollen nur wenn es nicht anders geht, in der Schule sein“, so die Schulleiterin. Schon am Montag konnte die Ostrauer Grundschule fünf Arbeitsblätter in den Fächern Deutsch und Mathematik übergeben, damit die Schüler Aufgaben für die Schulwoche haben. „Auf unserer Homepage haben wir eine Lerntheke eingerichtet. Jede Woche werden dort Aufgaben eingepflegt. Auch alle anderen Informationen unsererseits werden dort kommuniziert“, so Jurczyk. Die Lage am Montag beschreibt die Schulleiterin als ruhig. „Wir haben schon am Freitag damit begonnen, die Eltern und Schüler vorzubereiten. Sie haben ihre Schulbücher und Arbeitsmaterialien bereits letzte Woche mit nach Hause genommen, so dass der Kontakt jetzt auf ein Minimum beschränkt werden kann.“

Eltern sehr verständnisvoll

An der Großweitzschener Grundschule arbeitet das Lehrerkollegium aktuell mit Hochdruck an den Vorbereitungen für die kommende Zeit. Am Dienstagnachmittag sollen Eltern die Aufgaben für ihre Kinder abholen können, so der Plan von Schulleiterin Diana Hörnig. Bis dahin läuft die Notbetreuung für die Schüler. Acht von insgesamt 89 Grundschülern waren am Montag in der Schule. „Unsere Eltern sind sehr verständig“, sagt Diana Hörnig. Der Großteil ließ den Nachwuchs zuhause.

Rund 20 Kinder nutzten am Montag die Notbetreuung der Grundschule Roßwein, die wegen Sanierungsarbeiten am Weinberg-Standort zurzeit in Räume des Metallfachzentrums ausgelagert ist. Die Pädagogen bereiteten die Pläne für den häuslichen Unterricht der Schüler vor. Das Lesen von Büchern wird unter anderem vorgezogen.

An der Grundschule Waldheim betreuten die Lehrer am Montag rund 30 Mädchen und Jungen. Auch künftig übernimmt die Schule eine Notbetreuung von Kindern, deren Eltern zum Beispiel in Krankenhäusern oder bei der Polizei beschäftigt sind. Diese soll von 7.30 bis 11.15 Uhr erfolgen, danach übernimmt in Absprache der Hort. Auf der Homepage der Schule wird auch über die Ausgabe von Unterrichtsmaterialien informiert.

Weiterführende Schulen fast leer gefegt

Die Schulen in Hartha sortieren sich aktuell. Das Betreuungsangebot nahmen an den weiterführenden Schulen nur wenige Schüler in Anspruch, vier am Martin-Luther-Gymnasium, drei an der Oberschule. Die Grundschule war etwas voller. Unterrichtet wird aber auch hier nicht. „Rund 20 Prozent der Schüler sind heute gekommen“, so der Schulleiter Wilfried Trumpold. Die jüngeren Kinder könne man auch nicht so einfach alleine zu Hause lassen. Auch der Hort hat nach Betreuungszeit in der Schule weiterhin geöffnet. Trumpold betont aber, dass aktuell nur Kinder kommen sollten, bei denen es nicht anders geht. Für die Schüler seien bereits Lernpläne bis zu den Osterferien geschaffen worden, die Eltern können diese und alles dazu benötigte wie Bücher in der Schule abholen.

Wie genau die Lernangebote an den beiden höheren Schulen weitergeführt werden, wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Die Schulleiterin des MLG, Heike Geißler, dazu: „Wir organisieren jetzt die Lernzeiten und Pläne, wie die Schüler am besten von zu Hause aus arbeiten können, auch für die Abiturienten. Wie es weitergeht, wird jetzt erstmal langsam die nächsten Tage abgetastet.“ In der Pestalozzi-Schule soll in den kommenden Tagen fest stehen, wie der Unterricht auch von zu Hause aus fortgeführt wird. Am Montag trafen sich dazu alle Lehrer in einer Konferenz.

So sah es in den Kindertagesstätten aus

Ina Beier leitet die Kindertagesstätte „Waldspatzen“ in Lüttewitz in der Gemeinde Zschaitz-Ottewig. Am Montag und Dienstag läuft der Betrieb dort noch wie gewohnt. Auch wenn bereits am Montag einige Eltern ihre Kinder zuhause gelassen haben. Ina Beier wartet indes auf eine Anweisung von höherer Stelle. „Ich fühle mich allein gelassen. Die Eltern erwarten von mir, eine Entscheidung. Sie wollen wissen, wie es weitergeht, damit sie die nächste Zeit planen können. Und ich kann ihnen nichts sagen.“

„Hut ab vor den Eltern“

Von den 255 angemeldeten Kindern im Kinderhaus Am Holländer, Döbelns zweitgrößter Kindereinrichtung, waren am Montag nur 80 zur Betreuung da. „Ich ziehe vor unseren Eltern den Hut. Es gab keine bösen Worte, alles lief sehr vernünftig. Viele hatten sich über das Wochenende Gedanken gemacht, wie sie die Kinderbetreuung familiär lösen können“, sagt Leiterin Ronny Greim. Bei allen weiteren Betreuungsfragen wird sich die Einrichtung in Freier Trägerschaft, den Regelungen der Stadt Döbeln für ihre städtischen Einrichtung unterwerfen. „Wir werden bis auf Widerruf alle Kinder betreuen, für die noch keine Betreuung gefunden wurde und dann die Notfallbetreuung für bestimmte Berufsgruppen anbieten“, sagt Ronny Greim.

Die Stadt Döbeln kündigte für die Notbetreuung in den Kindereinrichtungen der Stadt ein Elternformular an. Darin sollen Eltern neben dem Namen des Kindes auch ihren Arbeitsplatz eintragen. Ziel ist es ab Mittwoch nur noch Kinder in so genannten systemrelevanten Berufen zu betreuen, wenn die Eltern keine andere Betreuungsmöglichkeit haben und diese in Krankenhäusern, der Pflege oder versorgungsrelevanten Bereichen arbeiten.

„Die Notbetreuung wird dann in der jeweiligen Einrichtung notfalls auch für ganz weniger Kinder angeboten werden“, kündigt Stadtpressesprecher Thomas Mettcher an. Es werden keine Notbetreuungen zusammengelegt, um die Kinderzahl zu begrenzen. Im Fall einer Corona-Erkrankung bei einem Kind, Elternteil oder beim Betreuungspersonal stünden dann, deutlich weniger Personen unter Quarantäne.

Betreuungskosten werden zurückerstattet

„Für alle Eltern, die für Ihre Kinder während dieser schwierigen Zeit keine Betreuung in Anspruch nehmen, werden auf Antrag die Betreuungskosten zurückerstattet, so Mettcher.

Auch in den Kindertagesstätten in Ostrau und Kiebitz war die Zahl derer, die betreut werden mussten, verschwindend gering. Die meisten Eltern, die es einrichten konnten, ließen ihre Kinder vorsorglich zuhause.

Von Thomas Sparrer, Stephanie Helm, Vanessa Gregor