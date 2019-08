Region Döbeln

Welche Politik wollen die Direktkandidaten der Döbelner Region künftig im sächsischen Landtag machen? Vorausgesetzt, sie werden am Sonntag gewählt. Was sagen sie zum Lehrermangel, zum ÖPNV oder zur Energiewende? Rund 150 Besucher folgten am Mittwochabend der Einladung von Sächsischer Landeszentrale für politische Bildung und Döbelner Allgemeine Zeitung ins Volkshaus Döbeln zum Wahlforum.

Sechs Kandidaten auf dem Podium

Die sechs Landtagskandidaten Dr. Rudolf Lehle von der CDU, Marika Tändler-Walenta von den Linken, Henning Homann von der SPD, Lars Kuppi von der AfD, Maria-Christin Anderfuhren von den Grünen und Constanze Cyrnik von der FDP waren eingeladen und stellten sich den Fragen von Moderator Bastian Wierzioch sowie aus dem Publikum.

Im Vorfeld konnten die Wählerinnen und Wähler selbst entscheiden, um welche Themenschwerpunkte es gehen sollte. Das waren Bildung, Kindertagesstätten, Kultur und Wissenschaft; Umwelt, Energie, Infrastruktur, Verkehr und Wohnen sowie Soziales, Familie, Pflege und Gesundheit. Während beim Thema ÖPNV und da speziell die Bahnverbindung Döbeln-Dresden betreffend, große Einigkeit unter den Kandidaten herrschte, gab es deutliche Differenzen unter anderem bei den Punkten Gemeinschaftsschule und Braunkohleausstieg. Zudem haben die Kandidaten teilweise unterschiedliche Konzepte, wie sie dem Lehrer- oder dem Ärztemangel begegnen wollen.

Schlagabtausch zwischen Linke und AfD

Kurze Runden, bei denen sie nur mit Ja oder Nein antworten oder sich enthalten konnten, lockerten das Forum auf. Einen direkten Schlagabtausch lieferten sich Tändler-Walenta ( Die Linke) und Kuppi ( AfD) zur Frage, wer für die Verschlechterung des politischen Klimas in Sachsen verantwortlich ist. Über die genauen Antworten der Kandidaten berichtet die DAZ noch ausführlich.

Von Olaf Büchel