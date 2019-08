Hartha

Jedes Jahr feiert die Seniorenresidenz Pflege mit Herz wiederkehrende Feste oder organisiert Veranstaltungen für die Bewohner, Angehörige und Interessierte. Unter anderem die Gesundheitsmeile, die auch übernächstes Wochenende wieder stattfindet. In diesem Jahr konnten sie zudem etwas ganz Besonderes feiern: das zehnjährige Jubiläum.

Petra Schreiter hatte die Idee für die Seniorenresidenz, als sie im ambulanten Pflegedienst arbeitete. Durch Praktika sah sie einige Pflegeheime. Mit Vielem, was sie kennenlernte, war sie unzufrieden. „Ich dachte mir, dann baue ich mein eigenes Pflegeheim“, erzählt die heutige Heimleiterin von Pflege mit Herz. Aus ihrer Idee folgten 2007 Taten, denn in dem Jahr lernte sie den Investor für das Pflegeheim kennen. Zwei Jahre später erfolgte die Eröffnung in Hartha.

Gute Atmosphäre unter den Mitarbeitern

Katrin Erichson war von Anfang an dabei. Sie ist heute unter anderem für das Marketing des Pflegeheimes zuständig. Bereits während der Bauzeit war der Name Pflege mit Herz Programm bei den beiden Frauen. Erichson brachte den Bauarbeitern Pfannkuchen zur Baustelle und verfolgte eisern die Entwicklung des Hauses. „Es war schon toll zu sehen, wie das Haus Stück für Stück gewachsen ist“, sagt Erichson. Nicht nur das Haus wuchs, sondern auch die Anzahl der Mitarbeiter.

„Fünf bis sieben Jahre gab es hier viel Gewusel, aber danach hat sich der Mitarbeiterstamm gefestigt“, so Schreiter. Die Atmosphäre sei sehr gut unter den 54 Angestellten. Es gäbe viele Veranstaltungen für sie, wo jedes Mal fast alle erscheinen. Einige von ihnen seien außerdem bereits seit Eröffnung fester Bestandteil von Pflege mit Herz.

Ehrenamtliche Helfer

„Alles läuft wie ein Uhrwerk“, sagt Erichson. Neben den Angestellten kommen zudem regelmäßig drei Frauen, die ehrenamtlich mithelfen, mal eine riesige Zucchini oder Blumen aus dem Garten mitbringen. „Auch viele Angehörige kommen hierher und helfen“, erzählt Schreiter. Zurzeit sei das Haus mit 65 Bewohnern voll. Viele von ihnen seien Dement. „Demenzerkrankte sind uns sehr willkommen“, so Schreiter. Natürlich auch alle anderen Pflegebedürftigen.

Allerdings haben Demente einen großen Lauftrieb, den sie im Haus ausleben können. „Die Zimmer haben wir extra an den Rand gebaut und in der Mitte sind die Büroräume“, erklärt Schreiter. So seien große Gänge entstanden, die im Kreis verlaufen. „Wir bieten auch Einzelbetreuung für die Dementen an“, sagt die Heimleiterin. Denn Personen, die unter Demenz leiden, wollen immer beschäftigt werden. Für alle gäbe es auch aus diesem Grund viele Ausflüge, Sport oder das Hochbeet, um das sich die Bewohner kümmern können.

Zu jeder Jahreszeit bereitet die Seniorenresidenz ein abwechslungsreiches Programm vor, wie die bayrische Woche, das Maibaumfest oder den Weihnachtsmarkt. Am Samstag, den 31. August, findet die Gesundheitsmeile statt. Von 9 bis 13 Uhr sind Stände von Apotheken, Sanitätshäusern und mehr im Haus in der Straße des Friedens 10 aufgebaut.

Heimbeirat gibt Feedback

„Manchmal geht etwas im Alltag unter“, sagt Erichson. Für diesen Fall trifft sich der Heimbeirat, der aus einigen Bewohnern der Seniorenresidenz besteht. Sie tauschen sich aus, was ihnen womöglich fehlt. Als sie etwa einmal draußen saßen, fiel ihnen auf, dass sie gerne auch dort eine Uhr hätten. „Es ist wie Feedback für uns. Sie sind außerdem auch wirtschaftlich“, erzählt Schreiter. So besprechen sie gemeinsam das Essen. Wenn etwa zuviel Suppe gekocht wird, gibt der Heimbeirat weiter, dass nicht alle Bewohner eine Suppe wollen.

Schreiter wirkt zufrieden mit dem, was sie vor zehn Jahren erschaffen hat. „Eigentlich wünschen wir uns nichts“, sagt sie. „Die Bewohner sollen sich weiter wohlfühlen und die Fachkräfte uns erhalten bleiben“.

Von Nicole Grziwa