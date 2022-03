Vorfahrt missachtet: Kollision auf der S31 bei Bockelwitz

Bockelwitz

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 6.40 Uhr, kam es auf der S31 bei Bockelwitz zu einem Unfall. Von der Dorfstraße geradeaus über die bevorrechtigte S31 auf die K7545 in Richtung Naunhof fuhr am Donnerstag früh der 23-jährige Fahrer eines VW-Transporters. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw VW, dessen Fahrerin (46) die S31 aus Richtung Mügeln in Richtung Leisnig befuhr. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beziffert sich insgesamt auf etwa 14.000 Euro. Auch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Leisnig rückten aus.

Hoher Sachschaden bei der Kollision zweier Fahrzeuge auf der S31 bei Bockelwitz. Quelle: Sven Bartsch

Von LVZ