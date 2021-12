Vormittagsschicht mit dem Roßweiner Weihnachtsmann 

Roßwein

Zehn Roßweiner Familien bekamen am heiligen Abend schon am Vormittag Besuch vom Weihnachtsmannes. Seit 17 Jahren ist es in Roßwein Tradition, dass einige Kinder ihre Wünsche vom Wunschzettelbaum im Rathausfoyer erfüllt bekommen. 2004 hatte Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) zum ersten Mal den Baum aufgestellt, an den Kinder der Stadt ihre Wunschzettel hängen konnten. Um einige dieser Wünsche kümmerte sich das Stadtoberhaupt ganz privat. Später kamen weitere Unterstützer dazu. So auch Stadtrat Peter Krause (Die Linke). Der machte sich am 24. Dezember gemeinsam mit Bauhofchefin Monika Weigel auf die Socken, um Kinderaugen zum Leuchten zu bringen. Coronabedingt stand in diesem Jahr statt dem Wunschzettelbaum im Rathausfoyer ein Wunschzettelbriefkasten an der Pyramide auf dem Weihnachtsmarkt. In den hatten 36 Kinder ihre Wunschzettel eingeworfen. 17 davon waren mit Namen und Adressen versehen. Aus denen wurden zehn Kinderwünsche ausgelost, die mit den insgesamt 420 Euro erfüllt werden konnten, die der Bürgermeister und ein Hand voll weitere Unterstützer beisteuerten. So hatte sich ein Viertklässler aus der Förderschule einen Bagger oder Radlader gewünscht. Für die Eltern sollte der Weihnachtsmann eine Flasche Eierlikör bringen und für den großen Bruder eine Google-Playcard. Peter Krause lacht: „Das ist doch niedlich. Der kleine Bursche hat an alle gedacht.“ Rührend auch das Versprechern von Linea (2). Sie hatte sich eine Babyborn-Puppe zum Liebhaben gewünscht. Im Gegenzug übergab sie dem Weihnachtsmann ihren Schnuller. Peter Krause und Monika Weigel erlebten an diesem Vormittag viele tolle Momente bei ihrer Tour durch die Stadt.

Zur Galerie Zehn Familien bekamen am Vormittag des Heiligabend Besuch vom Weihnachtsmann, der ihre Wunschzettel aus dem Wunschzettelbriefkasten auf dem Markt abgearbeitet hatte.

Emil Mertig aus der Gartenstraße staunte als der Weihnachtsmann vor der Tür stand, fasste sich aber ganz schnell ein Herz. „Ich kenne dich. Wir haben uns doch schon im Kindergarten gesehen“, erklärte der Fünfjährige dem Weihnachtsmann keck. Und er hatte ein langes Gedicht gelernt. Einen Dinosaurier hatte er sich gewünscht.

Alec (4) aus der Döbelner Straße bekam die Fähre für seine Holzeisenbahn von seinem Wunschzettel. Er erklärte dem Weihnachtsmann, dass bei ihm in der Wohnung ein kleiner Weihnachtswichtel wohnt, der sonst die Geschenke bringt.

„Es hat uns riesige Freude bereitet“, waren sich Monika Weigel und Peter Krause einig, als sie gegen Mittag alle zehn Stationen abgearbeitet hatten. So wird es die Aktion sicher auch im nächsten Jahr wieder geben.

Von Thomas Sparrer