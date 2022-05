Vorsicht Blitzer! Neues Gerät bei Ostrau geht bald  in Betrieb

Ostrau/Mittelsachsen

Jetzt wird’s ernst. Noch im Mai geht der neuste Blitzer des Landkreises Mittelsachsen in Betrieb. Der befindet sich an der B 169 am Abzweig Hohenwussen bei Ostrau. In dieser Woche ist auf den bereits vorhandenen Betonsockel die Blitzer-Technik installiert worden. Jetzt ist der Starenkasten in Säulenform in Folie eingewickelt und mit Paketband verklebt. Doch schon bald soll er seine Aufgabe erfüllen. „Zunächst erfolgt die Eichung und dann die Inbetriebnahme, auf jeden Fall noch im Mai“, informiert dazu André Kaiser, Sprecher des Landratsamtes, auf Anfrage.

Blitzt in eine Richtung

Das Gerät wird ausschließlich in Fahrtrichtung Riesa blitzen – und nur jene Kraftfahrer, die dort schneller als mit den erlaubten 60 Stundenkilometern unterwegs sind. Es handelt sich um eine Radaranlage. Der Landkreis betreibt diese Anlage übrigens nicht selbst, profitiert aber als Bußgeld-Behörde von den Einnahmen. Ein Grund, den Blitzer ausgerechnet dort aufzustellen, ist der Abzweig Hohenwussen, an dem es in der Vergangenheit schon etliche Male gekracht hat. Vor allem, wenn Auto- oder Kradfahrer aus Richtung Hohenwussen auf die Bundesstraße auffahren wollen, dort die Kraftfahrer aber zu schnell sind, besteht Gefahr.

13 erfasste Unfälle in drei Jahren

Aktuell erfüllt der Bereich zwar nicht die Kriterien einer Unfallhäufungsstelle. Bei der Sitzung der Unfallkommission des Landkreises Mittelsachsen am Donnerstag war er dennoch Thema, wie Daniela Koenig von der Polizeidirektion Chemnitz erklärt. Im Jahr 2021 erfasste die Polizei an der Einmündung zwei Verkehrsunfälle, davon einen mit Personenschaden. 2020 ereigneten sich dort sechs Verkehrsunfälle, davon ebenfalls einer mit Personenschaden und 2019 registrierte die Polizei fünf Verkehrsunfälle, wovon wiederum einer mit Personenschaden war. Daniela Koenig: „Die überwiegende Unfallursache war unangepasste Geschwindigkeit in Verbindung mit ungenügendem Sicherheitsabstand.“

Acht Blitzer auf 50 Kilometern

Mit der „Hohenwussener Radarfalle“ gibt es dann auf der etwa 50 Kilometer langen B169-Strecke zwischen Hainichen und Riesa acht aktive stationäre Blitzgeräte, für die die Landkreise Mittelsachsen und Meißen sowie die Stadt Döbeln zuständig sind. Der alte, außer Betrieb befindliche Blitzer an der Ostrauer Kreuzung B 169/Mügelner Straße soll perspektivisch abgebaut werden, heißt es aus dem Landratsamt.

Bewährte Technik in Leisnig

Im Altkreis Döbeln unterhält der Landkreis Mittelsachsen ansonsten lediglich noch einen aktiven Blitzer – den am Leisniger Krankenhaus. Bei der bewährten, sogenannten invasiven Technik, sind faseroptische Schleifen in der Fahrbahn verlegt. Im Jahr 2019 machte diese Anlage 1356 teure Fotos, 2020 waren es 1011 und im vergangenen Jahr 1270.

Von Olaf Büchel