Döbeln

Rund 150 Wohnungen in ihrem Bestand wird die Wohnungsgenossenschaft Fortschritt in diesem Jahr an ihren Standorten in Döbeln, Hartha und Ostrau für Um- und Neubezüge komplett modernisieren. Runde 3,1 Millionen Euro wird Döbelns zweitgrößtes Wohnungsunternehmen bis Jahresende investieren. Neben etwa 40 Bädern, die in allen Wohngebieten vorwiegend für ältere Bewohner von Wanne auf Dusche umgerüstet wurden, sind auch größere Investitionen dabei. So die beiden Häuser an der Blumenstraße 53 und 55, die neue Balkone, Dämmung und Fassaden erhielten. Schon im vergangenen Jahr waren in der Blumenstraße die Häuser 55/57 und 61/31 runderneuert worden. Damit erstrahlt das Kerngebiet mit den ersten von der Genossenschaft zwischen 1954 und 1956 gebauten Häusern jetzt komplett modernisiert.

Der Außenputz am künftigen Wohnhaus in der Blumenstraße 71 ist fast fertig. Innen läuft der Ausbau. Quelle: Thomas Sparrer

An der alten Geschäftsstelle auf der Zielgeraden

Ein weiteres großes Bauvorhaben ist jetzt auf der Zielgeraden. Rund 800 000 Euro steckt die WGF in den Umbau der alten Geschäftsstelle an der Blumenstraße 71. Sechs große Wohnungen, von der 80 Quadratmeter Zwei-Raumwohnung bis zur 150 Quadratmeter Fünf-Zimmer-Wohnung, entstehen und sind teils schon vermietet. Auch 2021 will die Genossenschaft weiter investieren. So wird an einem Konzept für den langen Wohnblock am Eingang der Unnaer Straße im Wohngebiet Döbeln-Ost II gefeilt. Er soll im Komplex modernisiert und mit Fahrstühlen versehen werden. Auch in Ost I an der Käthe-Kollwitz-Straße soll einer der letzten noch eher grauen Blöcke farbig und mit Balkonen komplettiert werden.

Durchschnittsalter 63,5 Jahre

„Ziel bleibt es unseren 1983 Genossenschaftsmitgliedern in den 1879 Wohnungen bezahlbaren, modernen Wohnraum zu bieten“, sind sich die Vorstände Tino Hütter und Sven Viehrig einig. Ältere Mieter sollen so lange wie möglichst selbstbestimmt leben können. Jüngere Mieter sorgen dafür, dass die Genossenschaft ihren Altersdurchschnitt von aktuell 63,5 Jahren hält. 140 Neueinzüge sowie Umzüge im Bestand gab es im vergangenen Jahr. Die Leerstandsquote liegt bei 5,4 Prozent und damit deutlich unter dem Durchschnitt aller sächsischen Genossenschaften. Der liegt bei elf Prozent.

Von Thomas Sparrer