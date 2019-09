WG Hartha unterliegt Wasserverband und muss tief in die Tasche greifen

Hartha/Chemnitz

Ein langwieriger Prozess geht zu Ende: Die ehemalige Wohngenossenschaft Hartha verlor nach zehn Jahren einen Rechtsstreit gegen den Wasserverband Döbeln-Oschatz. Der verklagte die Genossenschaft, da sie den Wasser-Grundpreis für leerstehende Wohnungen nicht zahlen wollte.

Streit um Wasser-Grundpreis

Mehr als zehn Jahre trafen sich Wasserverband und WG Hartha – seit letztem Jahr verschmolzen mit der Wohnungsbau-Genossenschaft Kontakt Leipzig (WGB Kontakt Leipzig) – vor Gericht. Rund 30.000 Euro pro Jahr sollte der Großvermieter für den Wasser-Grundpreis ausgeben. Das betraf Wohnungen, die nicht vermietet wurden. Die Genossenschaft weigerte sich zu zahlen, es folgten Mahnungen, bis der Wasserverband klagte.

2009 kam der erste Teilerfolg für den Wasserverband mit der vom Döbelner Amtsgericht stattgegebenen Klage. Doch diese war noch nicht rechtskräftig, da der Großvermieter Berufung einlegen konnte. „Wenn es sein muss ziehen wir bis vor den Bundesgerichtshof“, sagte der damalige geschäftsführende Vorstand der Genossenschaft Bernd Schröter nach dem kleinen Erfolg des Wasserverbandes. Und das taten sie auch. 2015 lautete der höchstrichterliche Beschluss, dass der Wasser-Grundpreis auch für die leerstehenden Wohnungen rechtens ist.

„Es war notwendig, dass dies erstmal entschieden wurde“

„Es war notwendig, dass dies erstmal entschieden wurde“, sagt jetzt Jörg Keim, Vorstand der WGB Kontakt Leipzig. Damals habe die Genossenschaft mit dem Rücken zur Wand gestanden, so der Vorstand. Die Verluste durch die leerstehenden Wohnungen und die Wasser-Grundgebühr setzten dem Großvermieter finanziell zu. Für den Wasserverband bedeutete es ebenso Verluste. Die Anlagenteile, die zur Versorgung der Wohnungen dienen, sind trotz Leerstands vorhanden und müssen funktionieren, sobald jemand die Wohnung bezieht. „Sie haben verloren, das ist Schade für die Genossenschaft“, kommentierte Stephan Baillieu, Geschäftsführer des Wasserverbandes Döbeln-Oschatz.

Rechtssicherheit für andere

156.800 Euro musste die Genossenschaft nun an den Wasserverband zahlen, davon seien circa 76.800 Euro Zinsen für die letzten Jahre, erklärte Keim. Das entschied nun das Landgericht Chemnitz. Eine hohe Summe für die Genossenschaft. „Wir haben das aus Rücklagen stemmen können, die wir für den Fall angelegt haben“, sagt der Vorstand des Großvermieters. Die Schulden hat die WGB Kontakt Leipzig bereits beglichen. Bis das endgültige Urteil gesprochen wurde, seien mehrere Gutachten erstellt und beim Landgericht Chemnitz vorgelegt worden, erzählte Baillieu. So zog sich der Fall auch nach dem Urteil des Bundesgerichtshofes vor vier Jahren weiter in die Länge.

„Immerhin gibt es nun eine Rechtssicherheit für andere Kollegen in Deutschland“, sagte Keim. So wissen diese, dass die Wasser-Grundgebühr auch für leerstehende Wohnungen rechtens ist.

Kommentar: Klarheit zu einem hohen Preis von Nicole Grziwa Im Rechtsstreit des Wasserverbandes Döbeln-Oschatz und der ehemaligen Wohngenossenschaft Hartha kann man beide Seiten verstehen. Sowohl den Wasserverband, der die Wasser-Grundgebühr einforderte, da die Anlagen einfach da sind und wieder genutzt werden wollen, als auch die WG Hartha, die nichts bezahlen wollte, das nichts verbraucht wird. Beide Aussagen ergeben Sinn. Und beide können nichts dafür, dass es keine Mieter gibt. Vor zehn Jahren gab es im Zusammenhang mit dem Prozess Stimmen, die die Grundgebühr einfach hingenommen und nicht angezweifelt haben. So ist es mutig und auch wichtig, dass die Genossenschaft den langwierigen Prozess auf sich genommen hat. Wären sie nicht in Berufung gegangen, würden Vermieter noch immer nicht wissen, ob eine Grundgebühr überhaupt rechtens ist. Die Genossenschaft hat damit etwas hervorgebracht, dass das Recht der anderen Wasserversorger und Vermieter klarstellt. Der Preis dafür ist allerdings enorm. 156 .00 Euro ist ein hoher Betrag, vor allem, wenn man bedenkt, dass ungefähr die Hälfte davon Zinsen sind. Zu verhindern wäre das ganze natürlich mit mehr Mietern. Wenn mehr Menschen den freien Wohnraum nutzten, würde die Einnahmequelle der Genossenschaft sicher sein. Ein Risiko, das die Vermieter selbst eingehen. Man kann keinen Menschen zwingen in eine ländliche Region zu ziehen. Man könnte es allerdings so attraktiv wie möglich gestalten, damit sich vielleicht doch mehr dazu entschließen. n.grziwa@lvz.de

Von Nicole Grziwa