Seit Februar ist der Altkreis Döbeln an der Spitze der Jugendfeuerwehr neu aufgestellt. Regionaljugendfeuerwehrwart Ramon Schulze will das Wir-Gefühl beim Nachwuchs wieder stärken. Eine der ersten Maßnahmen in diesem Bereich war am Samstag der Ausklang des Jahres bei Sport und Spaß im Döbelner Welwel.