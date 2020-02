Wachsende Herausforderungen für Kameraden der Ostrauer Feuerwehren

Ostrau

Führungswechsel an der Spitze der Feuerwehren der Gemeinde Ostrau: Heiko Ramm gab die Fäden zumindest an vorderster Front aus der Hand. Den Posten des Gemeindewehrleiters übernimmt nun Tom Kunath. Heiko Ramm rückt an zweite Stelle. In den letzten fünf Jahren führte Heiko Ramm, der zeitgleich Ortswehrleiter der Rittmitzer Wehr ist, die Geschicke. Er blickt zum letzten Mal als Gemeindewehrleiter auf das vergangene Jahr zurück.

Weniger Fehlalarmierungen

Und das war – im Vergleich zu den Vorjahren – ruhiger. Zu zehn Bränden rückten die insgesamt vier Wehren aus. Neben Ostrau und Rittmitz gibt es auch die Ortswehren in Schrebitz und Noschkowitz. 17 Mal musste die Kameraden ausrücken, um technische Hilfeleistung zu geben. Zum Vergleich: Im Jahr 2018 waren es 43 Einsätze solcher Art. „Da hatten wir aber auch Hochwasser und schwere Stürme“, erinnert sich Heiko Ramm.

Eine Sache freut ihn ganz besonders. Die Zahl der Fehlalarmierungen ging beachtlich zurück. Waren es 2018 noch zwölf Fehlalarme, die die Kameraden auf den Plan riefen, musste sie deshalb im vergangenen Jahr nur vier Mal ausrücken. „Firmen, bei denen ein Fehlalarm ausgelöst wurde, bekommen den Feuerwehreinsatz in Rechnung gestellt. Das hat die Unternehmen dazu bewegt, ihre Brandmeldeanlagen zu überprüfen“, so Ramm. Das sei vor allem für die Kameraden erleichternd. Unnötige Einsätze zehren an den Nerven der Männer und Frauen, sie kosten Geld und Zeit. Insgesamt kommen die Kameraden der vier Ortswehren auf rund 360 Einsatzstunden.

Die Auszeichnungen Kamerad Toby Lippert von der Ostrauer Wehr wird zum Hauptfeuerwehrmann ernannt. Kamerad Jan Wilhelm erhält zu seinem zehnjährigen Jubiläum ein Ehrenzeichen. Kamerad Steffen Haynert beendet nach 22 Jahren als Jugendwart in Schrebitz und Ostrau sein seine Tätigkeit. Den Kameraden Mario Thomas und Wolfgang Müller wird stellvertretend für alle Mitglieder des Feuerwehr-Fördervereins für die geleistete Vereinsarbeit und die finanzielle Unterstützung gedankt.

Heiko Ramm machte vor allem eine Beobachtung in den letzten Monaten. „Die Anforderungen, die an die Kameraden gestellt werden, werden immer höher.“ Das betrifft vor allem den technischen Fortschritt. Elektroautos erfordern andere Herangehensweisen und bergen neue Gefahren. Windräder, Photovoltaikanlagen – „das gab es früher alles nicht“, so der stellvertretende Gemeindewehrleiter.

Für die Feuerwehrleute bringt das viele Weiterbildungen und einen größeren Zeitaufwand mit sich. „Wir müssen uns auf neue Gefahren einstellen“, so Ramm weiter. Derzeit sind 62 Kameraden in den vier Ortswehren aktiv. Weitere elf gehören zur Alters- und Ehrenabteilung. „Der Altersdurchschnitt liegt bei 49 Jahren. Das ist schon ganz schön hoch.“ Dabei gibt es mit der Ostrauer Jugendfeuerwehr eine Abteilung, die den Nachwuchs fördert. 14 Jungen und Mädchen zählt die Jugendwehr derzeit. Kamerad Darek Skowronek fungiert als Jugendwart und lässt sich so einiges für den Nachwuchs einfallen. So fand im vergangenen Jahr eine 48-Stunden-Aktion auf dem Spielplatz in Obersteina statt. Dort strichen die Jugendlichen Sitzgelegenheiten, übten aber auch für den Ernstfall. Ob das Retten einer (Plüsch-)Katze, die Beseitigung einer Ölspur, das Löschen eines Feuers oder das Suchen einer vermissten Person – die Jugendlichen hatten ordentlich zu tun.

Fahrzeugroulette

Technisch gab es für die Kameraden in Ostrau Unterstützung. Sie durften sich über einen neuen Mannschaftsbus sowie ein Tanklöschfahrzeug freuen. Bei den Ortswehren Noschkowitz und Schrebitz wurden ebenfalls ältere Fahrzeuge durch neuere Modelle ersetzt. „Da sind wir wirklich auf dem neusten Stand und gut ausgerüstet“, schätzt Heiko Ramm ein. Eine solche Modernisierung der Einsatzfahrzeuge sei aber auch dringend notwendig.“Die Technik und die Einsätze werden immer komplizierter. Da müssen wir dran bleiben.“

Zum Feuerwehrwesen gehört neben dem Retten und Sichern aber auch das gemeinschaftliche Leben. Die Ortswehren leisten ihren Beitrag bei Veranstaltungen wie Brauchtumsfeuern, Weihnachtsmärkten oder Halloweenpartys. „Dort präsent zu sein, tut vor allem unserer Nachwuchsgewinnung gut“, weiß der stellvertretende Gemeindewehrleiter.

Von Stephanie Helm