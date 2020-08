Wachstum in Waldheim

Waldheim

Endress + Hauser sind auf Wachstumskurs in Waldheim. In vier Monaten sollen die Bagger rollen. Dann beginnt der Bau der Erweiterung des bestehenden Produktionsstandortes. Das Land dafür hat der Sensorspezialist bereits vor zwei Jahren gekauft. „Wir investieren 17 bis 18 Millionen Euro und packen noch mal 80 Prozent unserer bisherigen Nutzfläche obendrauf“, erläuterte Dr. Axel Fikus, Leiter des Waldheimer Standortes der Endress + Hauser Gruppe, dem FDP-Bundestagsabgeordneten Torsten Herbst. Der liberale Politiker nutzt die sitzungsfreie Zeit, um sich vor Ort in Sachsen in Kommunen und Betrieben umzuschauen. Am Dienstag kam er nach Waldheim.

Und verabschiedete sich bei Endress + Hauser tief beeindruckt. Nicht nur vom anstehenden Bauprojekt, das den Produktionsstandort um 8000 Quadratmeter erweitert. Sondern auch vom Können und der Innovationskraft des Unternehmens. Diese zeigt sich zum Beispiel in einer Maschine, die Produktionsleiter Bert Blankenburg „eines unserer Schätzchen“ nennt. Der Automat fertigt aus Glas kleine kugelförmige Teile für Sensoren, die den pH-Wert messen. Kameras messen dabei das Werkstück aus und auch die streng geheime Zusammensetzung der Glasschmelze entscheiden über die Wandstärke des Bauteils. Früher hat ein Meister für Glasapparatebau diese filigranen Glasteile geblasen – nach Gefühl und Augenmaß. Die Maschine stellt sie zuverlässiger her. pH-Sensoren machen einen großen Anteil der Produktpalette des Waldheimer Werks aus. 180 000 Stück stellen die Mitarbeiter mit den Maschinen pro Jahr her. 300 000 Sensoren verlassen pro Jahr insgesamt das Werk, was drei Viertel der Jahresproduktion der gesamten Gruppe ausmacht. Keine Kläranlage, kein Trinkwasserwerk und keine Brauerei kommt ohne diese Messtechnik aus. Auch Pharmaindustrie, Chemiebetriebe, Kraftwerke und Papierhersteller gehören zur Kundschaft von Endress + Hauser.

Innovation wird auch in Waldheim groß geschrieben. Gut ein Fünftel der 300 Mitarbeiter arbeiten in der Forschung und Entwicklung. Neuerungen werden rasch in die Produktion implementiert. Zur Forschung und Entwicklung gehören auch die Testlabore. In diesen unterziehen die Mitarbeiter die Produkte bestimmten Prüfungen, setzen sie Hitze und Kälte sowie chemischen Substanzen aus. Ziel ist es, haltbare Sensoren herzustellen.

Begonnen hat Endress + Hauser 1991 recht klein mit vier Mitarbeitern und einer Produktionsstätte an der Waldheimer Bahnhofstraße. 2003 eröffnete der neue Standort im Gewerbegebiet. 2012 nahm das Unternehmen dessen erste Erweiterung in Betrieb. Nun folgt bald die zweite. Entwicklung und Produktion sollen in dem Dreigeschosser Platz finden. „Wir haben hier in Waldheim ein mittleres Wachstum von elf Prozent im Jahr“, sagt Dr. Axel Fikus. Nicht ausgeschlossen, dass Endress + Hauser noch weiter in Waldheim investiert.

Von Dirk Wurzel