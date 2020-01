Waffen, Geld und Gras – Schlag gegen Drogenszene in Döbeln und Chemnitz

Döbeln/Chemnitz

Am Dienstag gelang der Polizei ein Schlag gegen die Chemnitzer Drogenszene, deren Auswüchse offenbar bis an die Mulde nach Döbeln reichen. 70 Beamte waren im Einsatz und durchsuchten die Wohnungen von insgesamt sechs Tatverdächtigen im Alter von 21 bis 42 Jahren. Dabei stießen sie nicht nur auf jede Menge Drogen und einen ziemlich großen Batzen Bargeld, sondern auch Waffen. Darüber berichtet die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz am Mittwoch.

Sechs Tatverdächtige im Fokus

In den vergangenen Wochen gerieten die sechs tatverdächtigen Männer immer mehr in den Fokus der Kriminalisten. Diese ermittelten wegen gemeinschaftlichen Handels von Betäubungsmittel in nicht geringer Menge. Die Polizei spricht von Marihuana und Cannabis im Kilogramm-Bereich – eine Menge, die den Verbrechenstatbestand erfüllt.

Am Dienstag stießen die Beamten bei der Durchsuchung einer Döbelner Wohnung jedoch auf keinerlei Stoff. Dafür lagerten dort 11.000 Euro in „szenetypischer Stückelung“, wie es von der Polizei heißt. Die Wohnung diente den mutmaßlichen Drogenhändlern offenbar als Gelddepot.

Die Polizei beschlagnahmte in Döbeln 11.000 Euro. Quelle: Polizeidirektion Chemnitz

Gleichzeitig waren die Kriminalisten auch in fünf Chemnitzer Wohnungen zu Gange. Dabei sammelten sie insgesamt mehr als 200 Gramm Marihuana, 1.400 Euro in bar, ein Schlagring, ein Elektroschocker, diverse Unterlagen und mehrere Handys zur Beschlagnahmung ein.

Was der Einsatz jedoch nicht nach sich zog, waren Festnahmen. Die Polizei teilt darüber hinaus mit, dass die Ermittlungen in enger Abstimmung mit der Chemnitzer Staatsanwaltschaft fortgeführt werden. „Dabei wird unter anderem im Detail zu klären sein, wie und woher die sechs Tatverdächtigen die Betäubungsmittel bezogen haben.“

Von ap/DAZ