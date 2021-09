Wahl in der Region Döbeln: Ergebnisse, Stimmen, Analysen

Region Döbeln/Mittelsachsen

Mehr als 200.000 Wahlberechtigte konnten am Sonntag ihre Stimme im Wahlkreis 161/Mittelsachsen abgeben. Ob in einem der 253 Wahllokale oder schon im Vorfeld mittels Briefwahl. Wie war die Stimmung in Schulen, Kindertagesstätten, Vereinsheimen und Rathäusern, die für einen Tag allesamt zu Wahlstätten wurden? Wir haben uns umgehört.

Erst als pünktlich um 18 Uhr die Wahllokale ihre Türen schlossen, begann für die etwa 2.600 Wahlhelfer im gesamten Wahlkreis das große Auszählen. LVZ.de begleitet den Wahlabend, verkündet Ergebnisse, blickt hinter die Zahlen und ordnet ein.

Erste Döbelner Wahllokale ausgezählt

Um 19.59 Uhr sind 19 von 26 Stimmbezirken in Döbeln ausgezählt. Bei den Erststimmen führt Carolin Bachmann von der AfD mit 30,6 Prozent, Veronika Bellmann (CDU) kommt auf 23,2 Prozent. Alexander Geißler von der SPD erreicht bisher 19,7 Prozent, Philipp Hartewig (FDP) kommt auf 10,5 Prozent und Stefan Hartmann (Die Linke) auf 9,1 Prozent. Bei der Zweitstimme führt die AfD mit 27,6 Prozent. Dahinter folgt die SPD mit 21 Prozent.

In Roßwein liegen kurz vor Acht die vorläufigen Wahlergebnisse vor. 5938 Wahlberechtigte gibt es in der Kommune. 1995 gültige Erststimmen sind abgegeben worden. An allen neun Wahlstandorten liegt die AfD vorn.

Hohe Wahlbeteiligung in Ostrau und Zschaitz

Mehr als 70 Prozent aller Wahlberechtigten in den Gemeinden Ostrau und Zschaitz nahmen am Wahlsonntag (Stand: 16 Uhr) ihr Stimmrecht wahr. In beiden Kommunen gibt es 3.963 Wahlberechtigte. Das teilt Antje Zornik, Hauptamtsleiterin von Ostrau, mit. Sie hat als Vorsitzende des Wahlausschusses in der Gemeinde den Hut auf.

Von DAZ