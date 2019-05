Döbeln

Drei Tage vor der Kommunalwahl am 26. Mai findet noch eine reguläre Stadtratssitzung statt. Im Vorfeld dieser Sitzung droht Ärger., der sich über dem im Sommer vorzeitig aus dem Amt scheidenden Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer ( CDU) entlädt. Die Fraktionen von FDP, SPD, Wir für Döbeln und Linkspartei befürchten, dass der Oberbürgermeister sie austricksen will.

Der Freistaat Sachsen hat den Kommunen im vergangenen Jahr zur Stärkung des ländlichen Raumes pauschale Zuweisungen in Höhe von insgesamt 420 000 Euro angekündigt. Je 140 000 Euro sollen in den Jahren 2019, 2020 und 2021 bereitgestellt werden. Seit die frei verwendbaren Gelder im September 2018 erstmals Thema waren, sammeln die Fraktionen Ideen, was man denn den Bürgern von dem Geld Gutes tun könnte.

Dietmar Damm, Fraktionschef von „Wir für Döbeln“ äußerte schon am 20. September 2018 im Hauptausschuss den Wunsch, dass sich die Fraktionen am besten untereinander verständigen sollten, um nicht wilde Luftschlösser mit dem Geldgeschenk des Freistaates zu bauen.

SPD-Ortsvereinschef und Stadtrat Sylvio Kolb, Linken-Fraktionschefin Jana Rathke, Dietmar Damm von Wir für Döbeln und FDP-Fraktionschef Rocco Werner stellten sich mit ihren Fraktionen hinter die Idee. Rocco Werners Fraktionskollege Peter Draßdo schickte per Mail eine Tabelle an alle beteiligten Stadtratsfraktionen. Darin wurden die verschiedenen Ideen eingetragen. Auch die CDU-Fraktion erhielt die Tabelle per Mail. „Unser Ziel war es die Ideen aus allen Fraktionen zusammenzufassen und dann bei einem fraktionsübergreifenden Treffen darüber zu sprechen“, sagt Sylvio Kolb von der SPD. „Statt Alleingängen sollten die guten Ideen aus allen beteiligten Fraktionen zu einem gemeinsamen Beschlussvorschlag gebündelt werden“, so Dietmar Damm (WfDL).

Zweimal trafen sich die fünf Stadtratsfraktionen. Zuletzt am 28. Februar im Hotel Bavaria. Neben Sylvio Kolb ( SPD), Rocco Werner ( FDP), Dietmar Damm (WfDL) und Jana Rathke ( Die Linke) saß auch CDU-Oberbürgermeisterkandidat Sven Liebhauser mit am Tisch. „Einigkeit herrschte bei allen, den Löwenanteil der pauschalen Zuweisungen für das Großprojekt Schulstandort Döbeln-Ost zu verwenden, wo für Grundschule und Förderschule ein moderner Schulcampus entstehen soll“, bestätigt CDU-Stadtrat Sven Liebhauser.

Jeweils 100 000 Euro der 140 000 Euro jährlichen Zuweisungen sollen für das Schulprojekt zurückgelegt werden. In Summe sind das 300 000 Euro. 10 000 Euro pro Jahr, also 30 000 Euro insgesamt, sollen auf Vorschlag der FDP/Freie Wähler-Fraktion für das neue Stadtmarketing zur Verfügung gestellt werden, das eine breit aufgestellte Arbeitsgruppe gerade erarbeitet. Auf großen Zuspruch stieß zudem der Vorschlag von „Wir für Döbeln“, im Stadtzentrum eine öffentliche Toilette zu bauen. Drei mal 20 000 Euro, insgesamt 60 000 Euro, sind dafür gedacht. Insgesamt 20 000 Euro wollen die Fraktionen für die Idee von SPD und Linksfraktion bereithalten, um davon den kleinen Tierpark im Bürgergarten wieder zu beleben. 10 000 Euro sind zudem noch für eine noch nicht benannte Projektidee der CDU-Fraktion gedacht. Diese Inhalte formulierten die beteiligten in einem gemeinsamen Antrag, der im nächsten Stadtrat am 23. Mai auf die Tagesordnung soll.

In der letzten Ratssitzung am 4. April ließ Dietmar Damm den gemeinsamen Antrag von allen Fraktionen unterzeichnen. Die CDU scherte da allerdings aus. So wurde der Antrag nur von vier Fraktionen eingereicht.

Doch vor der Hauptausschusssitzung am Donnerstag dieser Woche sickerte durch, dass der scheidende Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer die Projektideen der vier Fraktionen nicht mehr vor der Wahl auf die Tagesordnung setzen will. Er könnte es tun, hätte aber auch bis zur übernächsten Ratssitzung Zeit.

Jana Rathke (Linke), Dietmar Damm (WfDL), Sylvio Kolb ( SPD) und Rocco Werner ( FDP/Freie Wähler) hielten dieses Vorgehen des Oberbürgermeisters für eine bösartige Blockade. Sie hoffen allerdings, dass Egerer am Donnerstag noch einlenkt. „Wir wollen als Räte gemeinsam greifbare Projekte für die Bürger durchsetzen. Der aktuelle Stadtrat hat dafür den Hintergrund“, argumentiert Dietmar Damm., der seit 20 Jahren im Döbelner Stadtrat aktiv ist. Sylvio Kolb ( SPD) und Rocco Werner ( FDP), beide seit zehn Jahren Stadträte, loben, dass hier trotz Wahlkampf fraktionsübergreifend sehr gut zusammengearbeitet wurde. Das sei ein gutes Zeichen auch für eine künftige sachorientierte Zusammenarbeit.

„Es ist die Entscheidung des Oberbürgermeisters, ob er den Antrag in dieer oder der nächsten Ratssitzung auf die Tagesordnung setzt“. Ich sehe aber keine besondere Notwendigkeit, darüber vor der Wahl zu beschließen“, sagt CDU-Stadtrat und Oberbürgermeisterkandidat Sven Liebhauser. Der neue Stadtrat konstituiert sich erst nach der Sommerpause. „Das heißt auch bei der Stadtratssitzung am 27. Juni berät noch einmal der bisherige Stadtrat und kann die Projekte nach der Wahl frei von Wahlkampf entscheiden“, findet Liebhauser.

