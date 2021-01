Waldheim

Ein Verkehrsunfall hat sich am Freitagabend in Waldheim ereignet. Wie die Polizei mitteilt, verletzte sich dabei ein Radfahrer leicht. Der 14-Jährige fuhr gegen 18.20 auf der Hauptstraße in Richtung Innenstadt. Aus der Ausfahrt eines Supermarktes kam zu dieser Zeit ein Ford-Transporter (Fahrer: 37). Als der Ford auf die Hauptstraße einbog kollidierten er mit dem Fahrrad. Die Höhe des Sachschadens kann die Polizei nicht beziffern.

Von daz