Waldheim

In Waldheim gehen ab Sonntag die Fenster auf. Den Anfang macht das Ärztehaus an der Härtelstraße am 1. Dezember mit Winterbildern von Ekkehart Stark. Dort ist auch Bürgermeister Steffen Ernst ( FDP) mit dabei, wenn das erste Fenster aufgeht.

sk Quelle: Susan Gürtler

Kathrin Schneider, Nino Richter und Ina Pugell – diese drei haben den städtischen Adventskalender organisiert. Kathrin Schneider hat als Chefin des Fördervereins zur Sanierung der Stadtkirche dafür getrommelt und unter anderem Kindereinrichtungen angeschrieben. Ina Pugell hat als Geschäftsführerin der Waldheimer Wohnungsbau -und Verwaltungsgesellschaft ( WBV) selbst ein paar Fenster aufgetrieben – nämlich solche von Objekten, die die WBV verwaltet, wie etwa in der Florena-Passage. Nino Richter als Weihnachtsmarktorganisator und Veranstaltungsmanager hatte die Idee und konnte einige Gewerbetreibende für die Aktion begeistern. Außerdem hat er Werbung bei der Agentur Arten & Vielfalt beauftragt. „So wird es zwei Banner geben, die auf den Adventskalender hinweisen“, sagt er. Flyer dazu sind schon jetzt erschienen. Sie enthalten einen Lageplan mit den Kalender-Fenstern und den Themen.

Dieser Lageplan zeigt, wie die einzelnen Fenster über das Stadtgebiet verteilt sind. Am 24. Dezember ist selbstredend die Kirche dran. Quelle: Susan Gürtler

„Die 24 Nummern haben wir auf große Acryl-Tafeln von 40 mal 50 Zentimetern Größe drucken lassen“, sagt Nino Richter. Noch in dieser Woche sollen die Tafeln eintreffen. Banner, Flyer, Tafeln – das kostet natülich alles Geld. Aber zum Glück unterstützen zahlreiche Sponsoren das Projekt „städtischer Adventskalender“. Darunter Gutachter Andy Zemmrich, Bauunternehmer Roman Petters, die WBV, MiSaxNet und NR-Veranstaltungservice, die Firma von Nino Richter. Brambor, DierBooks und Jung-Schuhe unterstützen die Aktion mit eigenen Themenwelten in ihren Schaufenstern.

Am Abend des 13. Dezember geht übrigens das Türchen des Stadt- und Museumshauses auf. Hier trifft zwischen 19 und 21.30 Uhr Kultur auf Glühwein und es gibt einige Überraschungen sowie Führungen.

Von Dirk Wurzel