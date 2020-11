Waldheim: Absolvent baut seine alte Schule um

Waldheim

Für Roman Petters ist das ein besonderer Auftrag. Mit den Mitarbeitern seines Waldheimer Bauunternehmens baut er den Anbau an die Oberschule. Diese besuchte er selbst bis 1994, beim heutigen Direktor Jan Genscher hatte Roman Petters Mathe und Physik. „ Roman war allseits interessiert und immer für einen Spaß zu haben“, sagte Jan Genscher, als er am Freitag seinen ehemaligen Schüler auf der Baustelle besuchte. Mittlerweile duzen sich die beiden und Jan Genscher gibt Roman Petters auch keine Zensuren mehr.

Der wiederum stand am Endschlauch der Betonpumpe und verteilte damit den Beton auf dem Grund der Baugrube. „Wir betonieren heute die sogenannte Sauberkeitsschicht. Auf dieser liegt dann die Bodenplatte“, sagte Roman Petters. Fünf Zentimeter stark ist diese Schicht. Waldheim-Beton lieferte die flüssige graue Masse an, die jetzt noch richtig abbinden muss. Damit sich Roman Petters und seine Leute beim Verteilen nicht so schinden müssen, hat der im Beton vermischte Kies eine Körnung von null bis acht Millimeter.

Anzeige

Aber wie bekommen die Bauarbeiter den Unterbeton waagrecht hin? Es liegen keine Lehren zum Abziehen auf der etwa 300 Meter großen Fläche. „Da haben wir uns extra ein Gerät selber gebaut“, sagt Roman Petters. Das ist ein Brett mit einem Stil dran, an dem wiederum ein Signalgeber befestigt ist. Der ist lasergestützt und zeigt an, wenn die Betonoberfläche 1,78 Meter unter dem Bezugspunkt liegt.

Als Roman Petters in die Schule kam, hieß diese noch Polytechnische Oberschule „Gertrud und Alexander Neroslow“ und war am Schulberg. Als er die Schule abschloss, hieß sie Mittelschule Waldheim war an die Pestalozzistraße in den 1987 eröffneten Neubau umgezogen. Nun heißt sie wieder Oberschule. In ihre Sanierung hat die Stadt seit der Wende über fünf Millionen Euro gesteckt und investiert nun weitere 900 000 Euro in den Anbau, den die Roman Petters Bau GmbH hochzieht – ein Unternehmen, das in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum feiert. Und dessen Chef als Maurer seinen Meister im Alter von 22 Jahren machte – er war damals der jüngste Meister Sachsens.

Und nun baut er seine Schule größer. „Das ist Sahne“, sagt er über den Auftrag. „Man kennt alles und es läuft unkompliziert und einfach.“ Und ein Hingucker sind die Bauarbeiten allemal. In den Pausen drücken sich nicht nur die Nasen der Schüler an den Fensterscheiben platt.

Jetzt muss erstmal die frisch betonierte Sauberkeitsschicht abbinden. Wenn das geschehen ist, gibt es wieder was zu sehen: Dann kommen die Eisenflechter und bauen aus 17 Tonnen Stahl die Bewehrung der Bodenplatte, damit diese Zugkräfte aufnimmt und die Statik für den Bau bringt. Im zeitigen Frühjahr soll der Hochbau beginnen.

50 Zentimeter mächtig wird die Bodenplatte. Die Bauarbeiter gießen sie aus einem Beton, der eine höhere Festigkeitsklasse hat, als der Beton der Sauberkeitsschicht. Diese ist etwas größer als die Bodenplatte. Schließlich brauchen die Maurer einen ordentlichen Untergrund für das Gerüst.

Döbelner Tischler baut Schul-Türen Der Anbau der Oberschule existiert derzeit nur auf der Planzeichnung. Aber wenn er einmal steht, können die meisten Gewerke mit dem Innenausbau loslegen. Der Technische Ausschuss des Stadtrates hat auf seiner jüngsten Sitzung einen weiteren Auftrag vergeben, der zum Komplex Innenausbau gehört. Die Tischlerei Ekkehard Landgraf in Döbeln hatte bei der Ausschreibung für die Innentüren und eine mobile Trennwand das wirtschaftlich günstigste Angebot abgegeben und bekam den Zuschlag. 27 631,80 Euro soll dieser Posten kosten.Vor der Abstimmung gab es allerdings Diskussionen. „Aus der Vorlage geht nicht hervor, welche Summen dahinter stehen. Das ist eine Abwertung des Stadtrates“, sagte Albrecht Hänel ( CDU). Er kritisierte, dass das Bauamt als Einreicher der Beschlussvorlage nicht mehr die anderen Bieter mit den Summen nennt, die sie für den Auftrag haben wollen. Tatsächlich nennt die Vorlage nur noch die Anzahl der Bieter eine Preis-Spanne. Die lag bei dem Posten Innentüren und Trennwand zwischen 27 631,80 Euro und 40 244,17 Euro. Bauamtsleiter Michael Wittig verwies auf die neues Vergaberecht. „Es darf so in den öffentlichen Sitzungen nicht mehr behandelt werden.“ Allerdings räumte er auch ein, dass die anderen Firmen, die sich bei der Ausschreibung beteiligten, anonymisiert als Bieter 2 und Bieter 3 hätten bezeichnet werden können. Trotz der Kritik beschloss der Ausschuss die Vergabe einstimmig. diw

Von Dirk Wurzel