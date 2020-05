Waldheim: Als Vietnamesen im Vereinshof Niethosen nähten

Waldheim

Der Vereinshof verschwindet langsam aus dem Waldheimer Stadtbild. Bei vielen Waldheimern weckt das Erinnerungen. Zum Beispiel an die Zeit, als in dem repräsentativen Gebäude die vietnamesischen Vertragsarbeiter wohnten, die im VEB Sitzmöbelwerk arbeiteten. Die erste Gruppe mit 31 Vietnamesen kam Anfang der 80er-Jahre nach Waldheim und wohnte im Vereinshof. Einige leben noch heute in der Stadt. So wie van Tuan Doan. Er arbeitete im Sitzmöbelwerk, nähte in seiner Freizeit Jeans im Vereinshof und betreibt heute das Asia-Bistro „Grüner Bambus“ am Waldheimer Niedermarkt, seit 17 Jahren eine feste Größe in Waldheims Gastronomie. 1983 kam van Tuan Doan nach Waldheim. In den ersten drei Monaten lernten er und seine Landsleute Deutsch, neben der Arbeit absolvierten sie dann noch eine Berufsausbildung zum Holzfacharbeiter.

Im Vereinshof saß van Tuan Doan an der Nähmaschine. Denn in dem Haus an der Breitscheidstraße gab es Jeans mit Levis-Schildern. „Da kamen die Leute und wollten Seitentaschen an ihren Jeans. Haben wir gemacht, obwohl es nicht original Levis ist. Der Kunde ist König“, erzählt van Tuan Doan. Heutzutage würde man zu dieser Art der Jeansherstellung wohl Produktfälschung sagen. Aber zu DDR-Zeiten schlossen die Vietnamesen im Vereinshof auch in Waldheim eine Lücke in der Warenversorgung. Wenn es mal Jeans gab, waren diese teuer und die Hosen aus heimischer Produktion der Marken „Wisent“, „Boxer“ und Co. waren nicht so beliebt, wie die westliche Beinkleider von Levis und Wrangler. Hosen, die denen nahe kamen, nähten die Vietnamesen im Waldheimer Vereinshof nach. Die Kunden bekamen maßgeschneiderte Handarbeit. Die obendrein noch sehr haltbar gewesen sein muss. Birgit Doan kann sich an einen Waldheimer erinnern, der noch bis vor wenigen Jahren in solchen Hosen herumgelaufen ist. „Im Vereinshof nähten die Vietnamesen Jeans für halb Waldheim“, sagt Birgit Doan, van Tuans Frau.

Nicht lustig: Ho-Chi-Minh-Bockwurst

Sie lernte ihren Mann im Betrieb kennen, denn auch sie arbeitete im Sitzmöbelwerk. Und so ist auch der Vereinshof ein Teil der Doan´schen Familiengeschichte geworden. Denn dort wurde nicht nur genäht, sondern auch gefeiert, gelebt und geliebt. „Es war mit die schönste Zeit in meinem Leben“, sagt Birgit Doan. Die 31 vietnamesischen Gastarbeiter waren in zwölf Zimmern untergebracht. Sie hatten zwei Duschen, eine Küche, konnten den Clubraum und den großen Saal nutzen. In diesem stieg so manche Feier. Dabei blieben die Vietnamesen nicht unter sich. Festivitäten der Brigade, Geburtstage, Hochzeiten gehörten zu den freudigeren Anlässen, eine Beerdigung zu den traurigeren. Und wenn die Vietnamesen im Saal Tet – das asiatische Neujahrsfest – feierten, waren da auch ihre deutschen Kollegen dabei. van Tuan Doan erinnert sich, wie er und seine Landsleute vietnamesische Frühlingsrollen servierten (die sind mit Hackfleisch) und die Deutschen diese scherzhaft als Ho-Chi-Minh-Bockwurst bezeichneten. Aber das ging aus Sicht der Gastgeber gar nicht. Denn mit dem Anführer des vietnamesischen Freiheitskampfes machte man nicht solche Witze.

Mit Jeans nicht reich geworden

So ist dieser Teil der Vereinshof-Geschichte auch eine über die Inklusion der Gastarbeiter, die bald keine Gäste mehr waren, sondern richtig dazu gehörten, zum Beispiel in den Sportvereinen. van Tuan Doan beispielsweise spielte Fußball bei Aufbau. Nach dem Training durften die Fußballer das Bad im Keller des Vereinshofs nutzen – für drei Mark der DDR. Hier gab es eine Sauna mit Abkühlbecken und eine große Badewanne. Noch ist diese Einrichtung im Inneren des Abrisshauses sehen, wie Bilder zeigen, die ein Waldheimer der DAZ freundlicherweise zur Verfügung stellte. „Schade drum“, finden die Doans. Sie stimmt der Abriss des Vereinshofs traurig. In diesem lebten übrigens nicht nur Vietnamesen, sondern auch deutsche Mieter. Eine Mieterin, die Frau John, hat van Tuan Doan in besonderer Erinnerung. „Sie war wie eine Mutter für uns.“

Reich geworden ist van Tuan Doan mit der Näherei übrigens nicht. Zwischen 100 und 140 Mark der DDR nahm er für eine Hose. Das meiste Geld ging für das Material wie Stoff und Nieten drauf. Den Stoff holten Doans mit dem Moped aus Döbeln, wo es den auf Zuteilung gab.

Von Dirk Wurzel