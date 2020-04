Waldheim: Altenpflegerin desinfiziert jetzt sogar die Schlüssel

Waldheim

Melanie Doan ist kein Popstar. Und gehört doch zu einer Berufsgruppe, deren Angehörige derzeit viel Applaus bekommen. Aber das findet die Mittdreißigerin aus Waldheim eigentlich übertrieben. Sie arbeitet als Altenpflegerin beim Pflegedienst Hummitzsch in Naußlitz und wünscht sich die Wertschätzung für ihren Beruf auch außerhalb von Krisenzeiten.

Desinfektionsmittel fährt immer mit

Die Corona-Krise fordert die junge Frau besonders, wie die vielen anderen Angehörigen ihrer Berufsgruppe auch. „Die Hygiene ist strenger geworden, wir tragen jetzt Mundschutz und Handschuhe“, sagt Melanie Doan. Das Desinfektionsmittel fährt in der Kitteltasche immer mit. Denn die Pflegerinnen brauchen aktuell ziemlich viel von dem Mittel mit dem stechenden Geruch. Schließlich gehören ihre Patienten zur Corona-Risikogruppe, deren Angehörige sich möglichst nicht mit dem neuartigen Corona-Virus anstecken sollen. Sogar die Wohnungsschlüssel der Patienten desinfizieren die Frauen vom Pflegedienst.

Seelentröster für die Patienten

„Ich habe meine Patienten alle geimpft, dass sie derzeit keine Besuche empfangen dürfen, nicht mal von Angehörigen“, sagt Melanie Doan. Umso mehr sind sie ihre Kolleginnen vom Team des Pflegedienstes Hummitzsch jetzt die engeren Ansprechpartner für die alten Leute und häufig auch Seelentröster. Denn einfach ist die Zeit auch für die pflegebedürftigen Senioren nicht.

Unwissender Überträger

Mit gemischten Gefühlen nimmt Melanie Doan das immer noch rege Treiben auf den Straßen wahr. Sie ist mit dem Eindruck nicht allein, dass Ausgangsbeschränkung anders aussieht. „Ich habe den Eindruck, dass immer noch viele draußen rumlaufen, was sie eigentlich nicht machen sollten“, sagt die Waldheimerin. Ihre große Sorge ist, sich unbemerkt mit dem neuartigen Corona-Virus anzustecken und damit ihre Patienten zu gefährden. Die Inkubationszeit bei Covid 19 – diese gibt die Zeit von der Ansteckung bis zum Beginn der Erkrankung an – liegt laut Robert-Koch-Institut im Mittel bei fünf bis sechs Tagen. Es können aber bis zu zwei Wochen vergehen, bevor die Krankheit nach der Infektion ausbricht. Es besteht die Gefahr, zum unwissenden Überträger zu werden.

Notbetreuung abgelehnt

Im Privaten hat Melanie Doan ihre sozialen Kontakte bereits auf ein Minimum beschränkt. Als Berufstätige kümmert sie sich gemeinsam mit ihrem Partner, der als selbstständiger Handwerker arbeitet, um ihren Sohn im Grundschulalter – was ebenfalls Herausforderungen mit sich bringt, denn normalerweise wäre der Bub tagsüber in der Schule. „Ich hatte zwar eine Notbetreuung beantragt, weil ich ja in einem systemrelevanten Beruf arbeite. Aber das wurde abgelehnt“, sagt sie. Jetzt könnte sie das wieder beantragen. Aber sie ist nun eingerichtet und dann läuft es eben ohne Notbetreuung weiter. Auch für alte Menschen gibt es diese Notbetreuung – in der Tagespflege, quasi eine Seniorentagesstätte. Auch der Pflegedienst Hummitzsch betreibt eine solche Einrichtung am Roßweiner Kreuzplatz. Auch derzeit, denn ohne sie währen die dort Betreuten echt aufgeschmissen.

Nähstube für Masken

Seitdem Corona das öffentliche beherrscht, sitzt Melanie Doan in ihrer Freizeit an der Nähmaschine und näht aus Baumwollstoff Schutzmasken für Mund und Nase. „Ich bin eine absolute Nähanfängerin“, sagt sie. Die Masken aus der Doan´schen Nähstube sind dreilagig, für die Kochwäsche geeignet und damit wiederverwendbar. Etwa eine Viertelstunde näht Melanie Doan an so einem Teil.

Von Dirk Wurzel