Waldheim

Abgesackter Nikotinspiegel in Waldheim? Diese Vorstellung liegt jedenfalls ob eines Raubes, der sich am Donnerstag an der Bahnhofstraße abgespielt hat, nahe. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz am Freitag mitteilte, handelt es sich bei dem Beraubten um einen 24-jährigen Mann. Den sprach wiederum ein 18-Jähriger mit der Forderung nach einer Zigarette an. Ein „Nein“ offenbar nicht hinnehmen wollend, griff der zunächst Unbekannte den 24-Jährigen „tätlich an“. „Der Täter entriss ihm eine Zigarettenschachtel und flüchtete. Der 24-Jährige wurde leicht verletzt, benötigte jedoch keine medizinische Versorgung“, heißt es weiter von Seiten der Beamten.

Im Rahmen der angelaufenen Ermittlungen konnten die Polizisten den jüngeren Mann und damit den mutmaßlichen Räuber schließlich ausfindig machen. Die Beamten haben die Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes aufgenommen.

Von ap/DAZ