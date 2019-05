Von Dirk Wurzel

Am Strafbefehlsverfahren gibt es eigentlich nichts auszusetzen. Nicht jeder Eiersdiebstahl bedarf des Aufwandes einer öffentlichen Hauptverhandlung. Wenn der strafbare Sachverhalt relativ einfach und es wahrscheinlich ist, dass der Angeklagte diesen einräumt, dann soll die Justiz dies geräuschlos klären und ihm lediglich die Strafe schriftlich mitteilen. Wer unschuldig ist, oder sich zumindest so fühlt, wird dagegen sowieso Einspruch einlegen. Anders verhält es sich beim Auto-Rambo von Waldheim. Es ist kein Eierdiebstahl, mit dem Auto auf einen Mitbürger draufzuhalten, der einen Großteil seiner Freizeit dem Dienst in der Feuerwehr, und damit der Allgemeinheit opfert. Da versteht man den Wunsch der betroffenen Kameraden und der Chefin des Waldheimers Ordnungsamtes nach mehr Informationen über den Ausgang des Strafverfahrens dann schon. Klar ist es gesetzeskonform, das Strafbefehlsverfahren auch beim Auto-Rambo anzuwenden. Aber leider entsteht dadurch unnötigerweise der Eindruck einer gewissen Geheim-Justiz. Und der Einwand, Staatsanwaltschaft und Gerichte können bei der Masse an Strafbefehlen, die sie bearbeiten, nicht über einzelne informieren, ist auch Quatsch. Als beispielsweise ein Döbelner Neonazi per Strafbefehl wegen Hausfriedensbruchs verurteilt wurde, hatte die Staatsanwaltschaft von sich aus darüber informiert.