Waldheim

Frohe Botschaft für alle Kraftfahrer und Anwohner: Die Baumaßnahme an der Bergstraße in Waldheim ist abgeschlossen. Ab Freitag soll dort wieder der Verkehr rollen. „Wir sind froh, dass die Bauarbeiter jetzt mit dem grundhaften Ausbau der Straße fertig sind und damit die Parkprobleme in der Weststadt der Verga...