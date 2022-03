Waldheim

Der Waldheimer „Bankskandal“ hat jetzt den Stadtrat beschäftigt. Mike Mende von der AfD-Fraktion zeigte sich sehr verärgert über den Abbau der Bänke hinterm Waldheimer Kaufland. Und wenn schon die Leute die Papierkörbe mit Hausmüll überfüllen, dann müsse man andere Papierkörbe aufstellen. Solche, die eine verkleinerte Einwurföffnung haben. In Döbeln gibt es solche Abfallsammelbehälter. Bei diesen ist es schwer, große Müllbeutel einzuwerfen.

Neue Papierkörbe wegen Heimatfest in Waldheim?

„Das hatte mal einen Grund, dass die Bänke dort standen. Der Weg ist stark frequentiert. Menschen, die vom Einkaufen kommen, haben sich dort hingesetzt“, sagte Albrecht Hänel (CDU). Das Thema öffentliche Müllkübel müsse generell auf die Agenda. „Unsere historischen Papierkörbe sind nicht mehr ansehenswert“, sagte er über die Betongebinde aus den 1960er Jahren. Diese müsse man sukzessive austauschen, gerade auch vor dem Hintergrund des Heimatfestes.

Kommt jetzt die Bürgermeisterbank hinters Kaufland?

„So ein moderner Papierkorb kostet 600 bis 800 Euro“, sagte Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) und gab damit zu bedenken, welche Kosten auf die Stadt zukommen. „Bei der Entfernung der Bänke sind wir noch nicht am Ende des Tunnels angekommen“, sagte der Bürgermeister über die abgebauten Sitzmöbel. „Wir werden in den nächsten Wochen wieder eine Bank und einen Papierkorb dort aufstellen. Allerdings gleich bei den Pollern, um die Wege für den Bauhof kurz zu halten“, sagte Steffen Ernst.

Wandertag zu Papierkörben unerwünscht

Denn lange Fußwege sollen die Bauhofmitarbeiter nicht zurücklegen, wenn sie Papierkörbe leeren. Das hält nur auf. Zumal der Stadtbauhof mit weniger Personal auskommen muss. „Wir können den Bauhof nicht zweimal in der Woche auf Wanderung schicken, um Papierkörbe zu leeren“, sagte Dirk Erler, Leiter des Fachbereichs II (Bauen und Ordnung) in der Waldheimer Stadtverwaltung.

Er hatte die Bänke und den Papierkorb hinterm Kaufland abbauen lassen – die Sitzecken waren immer vermüllt. Vor dem Stadtrat verteidigte er dieses Vorgehen und begründete dies nicht nur mit der Müll-Problematik. „Dort blicke ich auf die Lieferzone vom Kaufland. Das hat doch keinen touristischen Wert.“ Mit den Bauhofmitarbeitern, die die Bänke abbauten, habe er aber geschimpft, weil diese um die Poller und über die Wiese gefahren sind. Das hatte unter anderem Waldheimer wie Helga Berger gestört, die den Bank-Abbau kritisierten.

Warum Hundekot nicht in öffentliche Müllbütte gehört

Gerd Meding vermisst die Papierkörbe. Er nutzt den Weg für die Hunderunde. Und als ordentlicher Hundebesitzer sammelt er die Hinterlassenschaften seiner zwei Vierbeiner natürlich ein und konnte die Kotbeutel bisher im Papierkorb am Weg entsorgen. „Hundekot gehört aber nicht in einen öffentlichen Papierkorb“, stellte Dirk Erler nochmal im Stadtrat klar. „Wilde Tiere nehmen die Kotbeutel raus und verteilen sie in der Gegend.“ Und wer wissen wolle, was das für eine Schweinerei geben kann, solle sich eine Motorsense nehmen und damit einen solchen Beutel schreddern... .

Von Dirk Wurzel