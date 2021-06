Waldheim, Beiersdorf und Leipzig – warum sich Bernd Wetzig an Sachsens Wirtschaftsminister stört

Waldheim/Döbeln

Beiersdorf investiert groß in Leipzig und verlässt Waldheim. Das lässt in der Region kritische Stimmen laut werden. Während der Sächsische Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Martin Dulig (SPD), die Ansiedlung eines Verteilerzentrums bei Leipzig begrüßt, stört sich Bernd Wetzig, Vize-Ortsverbandschef der FDP Döbeln, an diesen Reaktionen.

Bernd Wetzig Quelle: Archiv

Wie sattsam berichtet, gibt Beiersdorf seinen Produktionsstandort in Waldheim zum Jahresende 2022 auf und errichtet bei Leipzig ein neues Werk auf einer Fläche von etwa 30 Hektar. Dort will der Kosmetikriese Sprays herstellen. Zusätzlich will der Konzern ein Verteilzentrum bauen. „Mit dem operativen Betrieb des Logistikzentrums will Beiersdorf spezialisierte Dienstleister beauftragen“, teilte die Beiersdorf AG dazu mit. „So sollen etwa 400 weitere Arbeitsplätze in Leipzig entstehen – zusätzlich zu den 200 im Produktionszentrum.“ Dafür will das Unternehmen im Industriegebiet Seehausen II das Nachbargrundstück kaufen. Es habe eine Fläche von 12,5 Hektar. Der Leipziger Stadtrat muss dem Flächenerwerb noch zustimmen.

Steuergeld in Industrieruine

Nachdem Bernd Wetzig in dieser Zeitung davon gelesen hatte, ist offenbar der Sarkasmus ihn ihm aufgestiegen. So schreibt er in einem Brief an die Zeitung: „Irritierend sind die Reaktionen der Politik und Wirtschaftsförderung. Bei so vielen neuen Arbeitsplätzen in Leipzig fallen die in der Provinz wegbrechenden Arbeits- und Ausbildungsplätze und verlassene Industrieruinen (in denen noch viele Steuergelder stecken) doch kaum ins Gewicht und Fördermittel/Steuergelder wird es dafür bestimmt auch wieder reichlich geben.“

Dulig dankt DAX-Konzern

Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) äußerte sich positiv über die weitere Beiersdorf-Ansiedlung bei Leipzig. Er dankte dem Unternehmen, „dass es den Wirtschaftsstandort Sachsen so wertschätzt und in Zeiten der Pandemie ein starkes Signal für Aufbruch und Zuversicht setzt“. Leipzig biete das, was viele Investoren suchen würden: „eine optimale Luft-, Schienen- und Fernstraßeninfrastruktur, eine dichte Hochschul- und Forschungslandschaft, eine hohe Lebensqualität und eine weltläufige Atmosphäre.“

„Ankündigungs- und Küchentischminister“

Dazu sagt Bernd Wetzig: „Insbesondere der Sächsische Wirtschaftsminister (Ankündigungs- und Küchentischminister) Dulig freut sich jetzt für die Boomtown Leipzig, die Investoren alles wünschenswerte, insbesondere eine optimale Schienen- und Fernstraßeninfrastruktur bietet.“ , Martin Dulig, das ist für den Liberalen aus Döbeln „der Herr, der mit ganzer Kraft den ländlichen Raum stärken wollte und der auch schon mal den Verkehrsverbünden die Zerschlagung und Zusammenlegung androht, wenn sie sich bei der Reaktivierung der alten stillgelegten Bahnstrecken sperren und querlegen und der auch versprochen hat, den Hauptsitz eines DAX-Konzerns nach Sachsen zu holen. Es wird ihm weder mit Beiersdorf noch sonstwie gelingen!“

Von Dirk Wurzel