Waldheim/Chemnitz

Verbale Dresche bekamen zwei junge Waldheimer vor allem in den sozialen Netzwerken im Internet reichlich ab. Und das für eine Tat, die ihnen das Jugendschöffengericht des Amtsgerichtes nicht mal nachweisen konnte – der angeblichen Brandstiftung an einer Gartenlaube in Richzenhain im April 2017. Von diesem Tatvorwurf sprach das Gericht beide frei.

Junger Mann geht in Berufung

Aber wegen Diebstahls und Sachbeschädigung verurteilte sie das Gericht zu jeweils 50 Tagessätzen á 15 Euro Geldstrafe. Sie hatten nämlich einem Gartenbesitzer drei Pullen Bier weggetrunken, als sie betrunken gewaltsam in seine Laube eingedrungen waren. Der jüngere der beiden, Lehramtsstudent in Dresden und zur Tatzeit Heranwachsender, hatte das Urteil angefochten. Am Dienstag verhandelte die Jugendkammer des Landgerichts Chemnitz die Berufung des jungen Mannes. Ihm und seinem Verteidiger, Rechtsanwalt Thomas H. Fischer, passte die das erstinstanzliche Urteil nach Erwachsenenstrafrecht nicht.

Aus Geldstrafe werden Arbeitsstunden

„Die Kammer hat den Angeklagten zu 60 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt, die er innerhalb von drei Monaten ableisten muss“, informiert Richterin Marika Lang, Pressesprecherin des Landgerichtes Chemnitz, auf Nachfrage der DAZ zu dem Ausgang des Verfahrens. Das Urteil ist rechtskräftig. Die Jugendkammer unter Vorsitz von Richter Michael Mularczyk wendete das Jugendstrafrecht an und richterliche Weisungen verhängt, eine der mildesten Sanktionen, die das Jugendgerichtsgesetz vorsieht.

Bübchendieb spielt Polizei

Das Abfackeln der Gartenlaube ging der Geschädigten, einer Waldheimer Rentnerin, und ihrer Familie sehr nahe. Um aufzuklären, wer dort Feuer gelegt hatte, bediente sich die Enkelin der Laubenbesitzerin eines vielfach vorbestraften Waldheimers dem Dieb des Pumpenbübchens, der dann in der Zschopaustadt Polizei spielte. Und zunächst sah es auch so aus, dass die beiden jungen Männer das Feuer gelegt hatten.

Freispruch schon in erster Instanz

Im Prozess am Amtsgericht sagten sie dann aber, sich daran nicht erinnern zu können. Eine vorsätzliche Tat konnte das Gericht nicht nachweisen. Blieb noch die fahrlässige Brandstiftung, etwa durch das achtlose Wegschnipsen einer glimmenden Zigarettenkippe. Dazu fehlte dem Gericht aber die Feststellung, ob und wer die Kippe weggeschnipst hatte.

Von Dirk Wurzel