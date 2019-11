Waldheim: CDU-Anträge führen zu intensiver Debatte

Waldheim

Im Waldheimer Ratssaal flogen die Fetzen wie lange nicht mehr. Aber zum Glück nur im übertragenden Sinne. Mit Worten setzten sich die Waldheimer Stadträte mit den Anträgen der CDU-Fraktion auseinander.

Für AfD zu schwammig

Beim Thema Kleinkonto für die Feuerwehr warf Gerd Pfeifer ( FDP) der CDU vor, Anträge publizistisch zu nutzen und Wahlkampf zu machen. „Ehe man die Anträge im Stadtrat vorlegt, sollte man sie in den Ausschüssen vorbesprechen“, sagte er. Antje Winkler ( SPD/Linke) sah den Feuerwehr-Antrag als gar nicht abstimmungsreif an: „Nur juristische und natürliche Personen können Konten eröffnen. Das ist eine Freiwillige Feuerwehr aber nicht.“ Und Mike Mende ( AfD) stieß sich an dem Begriff „geringfügig“. Denn der Antrag sieht vor, Budgets für die Feuerwehren einzurichten, über welche diese bei kleinen Anschaffungen selbst verfügen können. „Das ist zu schwammig formuliert. Was ist denn geringfügig? Für den Sozialhilfeempfänger sind 50 Euro geringfügig, für den Millionär 50 000 Euro“, verdeutlichte Mike Mende.

Kämmerin weist Klopapier-Vergleich zurück

Der Reinsdorfer Ortsvorsteher Michael Aniol griff schlichtend ein und sagte, dass man statt des Begriffs „Konten“ lieber „Budget“ verwenden sollte. „Es geht doch darum, dass die Kameraden nicht mehr wegen jeder Rolle Klopapier einen Antrag stellen müssen.“ Das wies Kämmerin Barbara Wesler zurück. Sie bedauerte zudem, dass im Vorfeld keiner mit ihr gesprochen habe. „Wir haben einen beschlossenen Haushaltsplan, in dem steht, wieviel Geld für jede Feuerwehr vorgesehen ist“, sagte Barbara Wesler. „Solche Konten führen zu einem erhöhten Büroaufwand. Ich kann mir auch kaum vorstellen, dass die Feuerwehrleute wissen, wie die Rechnungslegung zu erfolgen hat und in welche Kostenstelle eingebucht werden muss. Wir haben nicht umsonst einen Gerätewart eingestellt“, sagte die Kämmerin. Mit den Stimmen der FDP, Linke, SPD und AfD lehnte der Stadtrat diesen Antrag ab.

Vorgezogene Haushaltsdebatte?

Ebenso den, nach einer höheren Vereinsförderung. Um 2000 Euro wollte die CDU diese auf 10 000 Euro erhöhen. „Das ist wieder ein typisches Beispiel für die wohlgemeinten Anträge der CDU“, sagte Dieter Hentschel ( Die Linke). Er hielt diesen Antrag für eine vorgezogene Haushaltsdebatte. Ricardo Baldauf, Vorsitzender der CDU-Fraktion, warf ein, dass die Förderrichtlinie für die Vereine für das Kalenderjahr gilt, jedoch nicht damit zu rechnen, dass vor Januar ein beschlossener Haushalt vorliegt. Die Stadtsporthalle wollte die CDU gerne von der Waldheimer Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft ( WBV) betreut wissen. Der Vertrag mit der Hausmeisterfirma, die das bisher macht, sollte die Stadt fristgemäß kündigen. „Da greifen wir in marktwirtschaftliche Mechanismen ein. Die WBV ist ein gewinnorientiertes Unternehmen. Da können wir nicht einfach sagen, ihr macht das jetzt. Zudem müsste man den Auftrag auch öffentlich ausschreiben“, sagte Andre Langner, Chef der FDP-Fraktion. Auch diesen Antrag lehnte der Stadtrat mit den Stimmen der FDP, Linken, SPD und AfD ab.

„Wir haben das Ziel erkannt und sehen ein, dass ein Stück weit berechtigt war, unsere Anträge abzulehnen. “, sagte Kathrin Schneider, stellvertretende Vorsitzende der CDU-Fraktion. „Bisher entstand bei uns der Eindruck, wenn wir ein Thema im Ausschuss angeregt haben, dass alle schon vor Ungeduld zappeln, weil die CDU die Sitzung wieder herauszögert“, sagte sie, weshalb die CDU die Strategie anwandte, über Anträge im Stadtrat Druck aufzubauen. Bürgermeister Steffen Ernst ( FDP) ließ Zweifel durchblicken, ob dies eine gescheite Art und Weise ist.

Kriminalpräventiver Rat kommt

Aber nicht alle Anträge der CDU stießen im Stadtrat auf Gegenwind. So beschloss das Gremium, einen kriminalpräventiven Rat einzurichten. Dieser berät parteiübergreifend über die Sicherheitslage. Ohne Diskussion ging das freilich auch nicht ab. „Ich finde das gut. Aber es gibt doch schon einen kriminalpräventiven Rat. Den müsste man doch eigentlich nur reaktivieren“, sagte Carsten Tröger ( FDP). Für Christian Wesemann ( AfD) ließ der Antrag offen, wie der Rat zusammengesetzt ist, ob das Ehrenamt ist und ob es eine Aufwandsentschädigung gibt. „Ich habe gar kein Problem damit, dass wir den Kriminalpräventiven wieder einberufen. Aus meiner Sicht ist der Antrag dafür unnötig“, sagte Bürgermeister Steffen Ernst ( FDP).

Ein Antrag sei aber nicht hinderlich, sagte Ricardo Baldauf, Vorsitzender der CDU-Fraktion. Nach seinen Worten sollen im Kriminalpräventiven Rat Stadträte, Vertreter von Polizei, JVA und Streetworker sitzen. „Er soll kein ad-hoc-Gremium sein, sondern ein Stimmungsbild der Sicherheitslage geben“, sagte Ricardo Baldauf. „Wo gibt es Probleme an den Schulen, welche Probleme gibt es mit Obdachlosen?“ nannte er einige Beispiele.

Mit zwölf Ja-Stimmen wurde der Antrag angenommen, sieben Stadträte enthielten sich.

Von Dirk Wurzel