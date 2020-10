Waldheim: CDU für saubere Spielplätze

Waldheim

Qualm und Promille auf den Waldheimer Spielplätzen stören die CDU. Die Stadtratsfraktion macht sich jetzt dafür stark, dass die Stadt in den Anlagen Rauch- und Alkoholverbote ausweist. Zunächst soll das niederschwellig per Hinweisschildern geschehen.

„Die Schilder sollen an die Vernunft der Leute appellieren“, sagt Ricardo Baldauf, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Waldheimer Stadtrat. Falls das nicht fruchte, müsste man auch über eine Änderung der städtischen Polizeiverordnung nachdenken. Dann könnte die Stadt Spielplatzraucher und -trinker mit Bußgeld zur Kasse bitten, weil sie mit diesem Verhalten ordnungswidrig handeln. Aktuell enthält die Waldheimer Polizeiverordnung aus dem Jahr 2011 keine Regelungen zum Rauchen und Alkohol auf Spielplätzen. Aber immerhin regelt Paragraf 14, dass in öffentlichen Anlagen, zu denen auch Spielplätze gehören, nicht nur aggressives Betteln und besoffenes Rumpöbeln und das Verrichten der Notdurft verboten ist, sondern auch das „Zerschlagen von Flaschen und anderen Gegenständen“.

„Wir haben uns vier Spielplätze angeschaut. Auf vier davon lagen Zigarettenkippen“, sagt Ricardo Baldauf. Vor allem in den Anlagen Am Zänker, auf dem Augustinerpatz, dem Werder und im Brückenmühlenpark waren die Hinterlassenschaften der Raucher problematisch. Dazu kamen Glasscherben von zerbrochenen Bierflaschen. An solchen Splittern können sich die Kinder schneiden und erheblich verletzen. Zwar ist der Bauhof auch hinterher und reinigt in regelmäßigen Abständen die Spielplätze. Dabei kommt sogar eine spezielle Maschine für den Fallschutzkies zu Einsatz. Aber ständig können die Bauhof-Mitarbeiter natürlich nicht auf den Spielplätzen präsent sein.

Das Ansinnen der CDU-Fraktion hat bereits seinen Weg durch die Stadtratsgremien angetreten. So beriet jüngst der Kultur -und Sozialschuss darüber. „Ich gehe fest davon aus, dass der Ausschuss diesen Vorschlag sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen hat und dem Verwaltungsausschuss als Beschlussvorschlag unterbreiten wird“, zeigt sich Ricardo Baldauf optimistisch.

Erfahrungen mit Alkoholverbot in einer öffentlichen Anlage hat die Stadt Döbeln. Hier kam es vor fünf Jahren in den Klosterwiesen, einem Park mit Spielplatz, immer wieder zu unschönen Vorkommnissen. Zumeist unter Alkoholeinfluss zerdepperten Trinker in den Klosterwiesen Flaschen, deren Scherben dann zum Beispiel auf Spielplätzen und der Kletteranlage herumlagen und Ursache böser Schnittverletzungen hätten sein können. Also erließ der Stadtrat mit großer Mehrheit ein Alkoholverbot, das in den warmen Monaten von April bis Oktober galt und Erfolge zeitigte. Es gab weiniger Vorkommnisse.

Von Dirk Wurzel