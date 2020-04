Waldheim: Corona  in der JVA schlimmer als gedacht?

Waldheim

Der Corona-Fall in der JVA Waldheim (die DAZ berichtete exklusiv) zieht weitere Kreise. Die „Gefangenen Gewerkschaft – Bundesweite Organisation“ (GGBO) nahm die Berichterstattung dazu zum Anlass, auf ihrer Homepage im Internet einen eigenen Artikel zu dem Thema Corona in der JVA Waldheim zu veröffentlichen. Darin ist die Rede davon, dass „mindestens 7 Gefangene positiv auf Corona getestet und das gesamte Haus 4 in einen Quarantäne Bereich umfunktioniert wurde. Bei 5 von den Betroffenen soll es sich um Gefangene der sogenannten Seniorenstation der JVA handeln.“ Die GGBO wirft dem Sächsischen Staatsministerium für Justiz vor, seine Informationspolitik lasse zu wünschen übrig. Die Gewerkschaft beruft sich auf Quellen im Gefängnis.

Auf Nachfrage der DAZ hatte JVA-Sprecherin Michaela Tiepner am Donnerstag mitgeteilt, dass kein Gefangener der JVA Waldheim infiziert ist. Auf seiner Internetseite informiert zudem das Sächsische Staatsministerium der Justiz sehr umfangreich zum Thema Corona im sächsischen Strafvollzug. Hier hieß es bis Redaktionsschluss: Momentan ist keine Infektion eines Gefangenen bekannt.

„Das kann sich natürlich ändern“, sagt Jörg Herold, Sprecher des Justizministeriums. Aber aktuell sei die Lage so. Gleichwohl berichtet Jörg Herold, dass in sächsischen Gefängnissen Gefangene in Quarantäne genommen werden, bei denen ein Verdacht auf eine Infektion besteht. Die Bild-Zeitung will in Erfahrung gebracht haben, dass ein Häftling der JVA Waldheim der Corona-Infektion verdächtig ist. Hinterm Berg halten will das Justizministerium mit Informationen über infizierte Insassen in sächsischer Gefängnisse nicht. „Wenn es infizierte Gefangene gibt, teilen wir das mit“, so Jörg Herold.

Im Zusammenhang mit der JVA Waldheim gibt es eine Person, die sich nachweislich mit Corona infiziert hat. Wegen des Persönlichkeitsschutzes gibt es dazu keine näheren Informationen. Die JVA hat mehrere Beamte in häusliche Quarantäne geschickt. Außerdem hat die Anstalt Gefangenen räumlich getrennt, für Bedienstete in bestimmten Bereichen Schutzkleidung bereit gestellt.

Von Dirk Wurzel