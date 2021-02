Waldheim: Der Kantor und das Virus – Kundgebung wirft Fragen auf

Waldheim

Vor zwei Jahren dirigierte René Michael Röder ein großes Orchester. Das spielte die 5. Sinfonie Ludwig van Beethovens in der gut gefüllten Waldheimer Stadtkirche zum Neujahrskonzert. Gut zwei Jahre später produziert sich René Michael Röder vor kleinerem Publikum auf dem Waldheimer Obermarkt. Er meldete eine Versammlung an. Musik gab es dort auch, aber vorrangig ging es um Corona und die Maßnahmen, die die Ausbreitung des Virus verhindern sollen.

Erst Esoterik, dann Mengele-Vergleich

„Menschen haben ein Immunsystem, das sie von Natur aus schützt“, sagte René Michael Röder nun am Montag auf einer Kundgebung in Waldheim. Zuvor hatte er mit den Teilnehmern Atemübungen gemacht. „Wenn Sie sich darüber empören, stärken sie nicht nur ihr Immunsystem, sondern tun auch was für ihre Seele“, sagte er mit Blick auf die Corona-Maßnahmen, riet zur Gelassenheit und bat um Toleranz gegenüber Menschen, die das anders sehen. Die Nähe zu anderen Menschen sollte man nicht nur virtuell, sondern auch persönlich pflegen.

Und dann ergriff ein Mann aus der Schar der Teilnehmer das Megaphone. Man behandele uns „wie Unmündige, denen man erklären muss, wie man sich die Hände wäscht“, sagte er. Covid 19 sei nicht gefährlicher als Grippe und wer positiv getestet wurde sei noch lange nicht krank. Zudem seien symptomlose Infizierte nicht ansteckend. Die Impfkampagne verglich er mit Menschenversuchen: „Dr. Mengele lässt grüßen!“

Antwort mit Gegenfrage

Dr. Josef Mengele war Arzt, Offizier der Waffen-SS und nationalsozialistischer Kriegsverbrecher. Im Konzentrationslager Auschwitz missbrauchte er die dort ihrer Freiheit beraubten Menschen, vor allem Kinder, für medizinische Versuche. Er infizierte sie zum Beispiel mit Infektionskrankheiten, wie Tuberkulose und Flecktyphus. Dr. Mengele verursachte Qual, Leid und Tod.

Ein Vergleich, der Brisanz birgt. „Wir prüfen hinsichtlich des Vergleichs des Redners den Anfangsverdacht der Volksverhetzung (§ 130 StGB). Dahingehend gibt es bereits einen engen Austausch zwischen dem Polizeirevier Döbeln und dem Dezernat Staatsschutz der Kriminalpolizei“, teilt Andrzej Rydzik, stellvertretender Pressesprecher der Polizeidirektion Chemnitz auf Nachfrage von lvz.de mit. Wie steht der Anmelder der Versammlung zu dem Vergleich? René Michael Röder antwortet mit einer Gegenfrage: „In welchem Licht mag Ihre Art zu denken erscheinen, wenn Sie sich hinstellen, mit dem Finger auf jemanden zeigen und laut rufen: ,Der hat Dr. Mengele gesagt!‘, wo es sonst vom Thema her um etwas völlig anderes ging? Im Übrigen gilt das Recht der freien Meinungsäußerung“, so René Michael Röder.

Sperriger Titel

Er ist als Kantor bei der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde Waldheim-Geringswalde angestellt. Die Veranstaltung auf dem Obermarkt habe er jedoch als Privatperson angemeldet. „Ich habe zu Beginn darauf hingewiesen und - wie schon gesagt - die Versammlung als René Röder angemeldet“, antwortet er auf eine entsprechende Anfrage. Lässt sich die Arbeit als Kantor mit der Tätigkeit als Initiator der Versammlung vereinbaren, die unter dem etwas sperrigen Titel „Unsere Gesellschaft und ihre Mitte – Gedankenaustausch und Bewusstmachung zum Zustand und zur Zukunft unserer Demokratie“ firmiert? „Diese Frage betrifft wohl eher meinen Arbeitgeber und mich“, sagt René Michael Röder.

Superintendent Sven Petry, oberster Pfarrer im Kirchenbezirk Leisnig-Oschatz, will sich eine der nächsten Versammlungen in Waldheim ansehen. Soll so eine wieder stattfinden? „Das wird sich zeigen, ob und wie sehr sich die Menschen nach gegenseitigem Austausch zum Thema sehnen“, sagt René Michael Röder.

Kirche ist kritisch

Superintendent Petry weist daraufhin, nicht unmittelbarer Vorgesetzter des Kantors zu sein. „Auch Kirchenmitarbeiter dürfen ihre private Meinung haben“, sagt er auf Anfrage. Er kann verstehen, dass sich viele Menschen Sorgen wegen Corona und der Einschränkungen machen. Unkritisch sieht der Sup das Wirken des Kantors aber nicht. Den Mengele-Vergleich, den ein Teilnehmer der letzten Versammlung äußerte, lehnt Sven Petry ab. „Wir sehen die corona-bezogenen Aktivitäten und Äußerungen von Herrn Röder durchaus kritisch“, sagt der Waldheimer Pfarrer Reinald Richber. „Private Verabredungen auch direkt nach dem Gottesdienst unterbinden wir natürlich nicht“, antwortet er auf eine entsprechende Frage. So hat René Röder nach Informationen von lvz.de nach einem Gottesdienst deren Teilnehmer zu einer seiner Versammlungen eingeladen. „Die Frage aber ist aufgeworfen, ob Herr Röder hier und zur Veranstaltung auf dem Markt nicht vor allem als Kantor der Kirchgemeinde wahrgenommen wird“, sagt Pfarrer Richber.

Aus polizeilicher Sicht stellt sich die Kundgebung am Montag in Waldheim relativ unproblematisch dar. „In der Spitze waren 25 Teilnehmer zu verzeichnen. Bei der Versammlung in Waldheim, welche um 19 Uhr begann und gegen 19.55 Uhr durch den Versammlungsleiter beendet wurde, gab es keine Störungen beziehungsweise Verstöße gegen die Sächsische Corona-Schutz-Verordnung“ , teilt der stellvertretende Polizeisprecher Andrzej Rydzik mit. Zeitgleich sicherten die Beamten an diesem Tag auch ähnliche Veranstaltungen in Döbeln und Hartha ab. Die Polizei hat zudem genügend Kapazitäten, um solche Kundgebungen abzusichern. „Das Polizeirevier Döbeln erhält regelmäßig zum Zwecke der Absicherung derartiger Versammlungen beziehungsweise Veranstaltungen Unterstützung durch die sächsische Bereitschaftspolizei“, so Andrzej Rydzik.

Von Dirk Wurzel