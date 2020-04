Waldheim: Die Feuerwehr hilft dem Osterhasen – die Kinder danken mit Bildern

Waldheim/Meinsberg

So viele Kinderbilder! Und dabei fiel die gemeinsame Ostereiersuche in diesem Jahr bei der Kinder– und Jugendfeuerwehr Meinsberg/ Waldheim in diesem Jahr aus. Aber die jungen Kameradinnen und Kameraden bekamen trotzdem was vom Osterhasen. Dafür bedankten sie sich jetzt mit einer Bilderaktion.

Die jungen Kameradinnen und Kameraden aus der Kinderfeuerwehr Meinsberg und der Jugendfeuerwehr Waldheim bekamen Besuch von den Helfern des Osterhasen. Dafür bedankten sie sich mit einer Bilderaktion. Quelle: Sven Bartsch

Keine Dienste, das Zeltlager abgeblasen. Corona hat auch die Arbeit der Nachwuchstruppen der Waldheimer Feuerwehr beeinträchtigt. Das sind die Jugendfeuerwehr Waldheim für Kinder und Jugendliche im Alter von acht Jahren aufwärts und die erst im Februar gegründete Kinderfeuerwehr für Kinder von fünf bis neun Jahren, um die sich die Kameraden der Ortswehr Meinsberg kümmern. Eigentlich sollte es auf Initiative des Feuerwehrvereins eine Osterfeier mit Geschenke-Suche geben. Aber diesem Ansinnen machte Corona einen Strich durch die Rechnung. „Kurzerhand entschloss sich das Team der Kinder -und Jugendfeuerwehr Waldheim/ Meinsberg dem Osterhasen unter die Pfötchen zu greifen“, sagt Michael Rönisch, stellvertretender Jugendwart. „Also wurden kurzerhand die Autos beladen mit der Mission, die Kinder glücklich zu machen.“

Geschenkpaket für die dienstfreie Zeit

Und so kamen die Geschenk-Pakete zu den Kindern und Jugendlichen nach Hause. Es gab jeweils ein Cap mit der Aufschrift „ Kinderfeuerwehr“ oder „ Jugendfeuerwehr“, je nachdem, in welcher Nachwuchstruppe der oder die Beschenkte „dient“, sowie einen Osterhasen und mit dem „Rätselbuch für die Jugendfeuerwehr“ eine thematisch passende Wissenslektüre für (zwangsweise) dienstfreie Zeit. Ob Aufgaben der Feuerwehr und Rechtsgrundlagen, das Verbrennungsdreieck oder Gerätekunde – in diesem Buch ist alles drin, damit die Kinder und Jugendlichen das bisher Gelernte nicht vergessen. „Nicht, dass wir sie in einem halben Jahr wiedersehen und keiner mehr weiß, was ein Schlauch ist“, sagt Michael Rönisch scherzhaft.

Eltern und Kinder haben sich riesig über die Geschenke gefreut. Als Dank schickten sie viele Fotos von sich an die Teamleitung der Kinderfeuerwehr Meinsberg und der Jugendfeuerwehr Waldheim. Einige davon gelangten mit dem Einverständnis auch zur DAZ. Fotograf Sven Bartsch hat diese zu einer Collage zusammengebaut.

14 Kinder starke Truppe

Bei den Diensten der Jugendfeuerwehr geht es mehr ums Retten und Löschen. Auch wenn deren Mitglieder noch nicht an aktiven Einsätzen teilnehmen, zeigen sie doch regelmäßig, etwa auf den Waldheimer Feuerwehrtagen, was sie da schon gelernt haben, beispielsweise beim Löschangriff. Die Kinderfeuerwehr soll die kleinen Kameradinnen und Kameraden auf spielerische Weise ans Feuerwesen heranführen. Die Idee zur Kinderfeuerwehr stammt von Waldheims ehemaliger Ordnungsamtsleiterin Mandy Thümer, die sich sehr um das Feuerwehrwesen gekümmert hat.

Zur Kinderfeuerwehr gehören mittlerweile 14 Kinder. Zumindest vor Corona war das Interesse groß, es gab Wartelisten.

Von Dirk Wurzel